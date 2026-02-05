Slušaj vest

Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije svakodnevno realizuju obuku na mironodopskoj lokaciji u Pančevu i van rejona baziranja radi unapređenja svoje osposobljenosti i očuvanja visoke borbene gotovosti jedinice.

Ovaj taktički sastav je organizovan na modularnom principu, a namenjen je i osposobljen za izvođenje specijalnih dejstava, izviđanje i prikupljanje obaveštajnih podataka.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Deo aktivnosti koje se realizuju na poligonu u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu obuhvata vatrenu obuku i obuku iz taktike specijalnih dejstava, kao što je borba u urbanoj sredini ili neutralisanje neprijateljskog elementa koji je zaposeo objekat za stanovanje.

Osim realizacije intenzivne obuke, što je svakodnevni zadatak, jedinica se priprema i za prijem novih vojnika po aktuelnom konkursu koji je otvoren do kraja meseca. Pravo da se prijave imaju državljani Republike Srbije koji ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Pripadnik Bataljona za specijalne operacije „Grifoni“ ističe da se oni koji ispunjavaju uslove konkursa pozivaju na selektivnu obuku u svojstvu kandidata. U trajanju od deset sedmica na ovoj vrsti selekcije prolaze intenzivnu osnovnu vojničku i fizičku obuku, i ukoliko je uspešno savladaju potpisuju ugovor na određeno vreme, odnosno na šest meseci probnog rada.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

— Novoprimljeni pripadnici 72. brigade za specijalne operacije savlađuju sadržaje iz taktičke, vatrene, fizičke i vojno-stručne obuke, tokom koje se njihovi rezultati prate, nakon čega sledi evaluacija. Po završenoj evaluaciji pripadnici se raspoređuju u bataljone za specijalne operacije — rekao je pripadnik „Grifona“, napomenuvši da se svaki pojedinac obučava za konkretne dužnosti, pripremajući se za protivterorističku borbu, diverzantska i sve druge oblike specijalnih dejstava.

Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u 72. brigadu za specijalne operacije otvoren je od 1. do 28. ferbuara. Kandidate čije su prijave blagovremene i kompletne očekuju medicinska testiranja, psihološka procena, provera fizičkih sposobnosti i bezbednosna provera, nakon čega sledi osnovna i selektivna obuka. Mogućnost prijavljivanja na konkurse imaju i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem, a koji će uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu steći završetkom selektivne obuke.