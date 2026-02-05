Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je da će tokom večeri i noći u većem delu zemlje biti umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom.

Kratkotrajna, slaba kiša se očekuje ponegde u Bačkoj i Sremu, a u Timočkoj i Negotinskoj Krajini magla uz smanjenu vidljivost na 200 do 400 m i povremenu rosu (sipeću kišu).

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i jak južni i jugoistočni, tokom večeri u daljem slabljenju.

Foto: RINA

Vreme narednih dana

U petak (06.02.) ujutro na severozapadu Vojvodine, u Podrinju, jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na području Timočke i Negotinske Krajine, kao i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne sa jugozapada prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama povremeno jak, južnih smerova. Najniža temperatura od 0 do 6 °C, a najviša od 8 do 14 °C, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije, do 5 °C, stoji u najavi RHMZ.

Kako dalje najavljuje RHMZ, u subotu (07.02.) oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom, samo se na jugu, uz promenljivu oblačnost, očekuju i kraći sunčani intervali.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

U nedelju (08.02.) jutro i pre podne mestimično maglovito. Kiša će padati uglavnom na jugu Srbije, a na visokim planinama slab sneg. U ostalim krajevima veći deo dana suvo.

U ponedeljak (09.02.) novo naoblačenje sa jugozapada, koje će usloviti mestimično kišu, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noći očekuje i u Timočkoj Krajini, gde će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača. U košavskom području ponovo pojačanje jugoistočnog vetra. Vetrovito vreme zadržaće se do kraja perioda (13.02.) uz česta prolazna naoblačenja s kišom, na planinama i u Timočkoj Krajini i sa snegom, najavio je RHMZ.