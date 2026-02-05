Slušaj vest

Ministrka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je proslavi i čestitala 100 godina postojanja Gradske organizacije gluvih Beograda.

"U 2025. godini organizacijama gluvih i nagluvih opredeljeno je 35.830.000 dinara. Od toga, 17.534.000 dinara namenjeno je za angažovanje 35 znakovnih prevodilaca u 34 udruženja širom zemlje. Govorim o brojkama ne zato što smatram da su one važne, već zato što one svedoče suštinu da smo tu da konkretno i direktno pomognemo, da možete bolje da razumete jedni druge, da se osećate poštovano, da se osećate uvaženo i da vaša različitost nije prepreka već bogatstvo Srbije", poručila je ministarka Stamenkovski i dodala:

"Vi ste pokazali svima nama da za vas nema prepreka i zato je naša obaveza da u toj borbi nikada ne budete sami. Vi ste i današnjim događajem, ali i svim onim što ste radili u prethodnom periodu, pokazali da je vaša mašta bez ograničenja, da je vaša volja čelična i da je vaša hrabrost zaista za svako divljenje i poštovanje. Mislim da je jako važno da budemo tim, da budemo jedna porodica i da prepreke prevazilazimo zajedno".