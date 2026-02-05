Slušaj vest

"Nedavno sam pozajmio kola od tetke i u brzini i potpunom nepažnjom na pumpi u Beogradu sipao sam dizel u automobil na benzin. Greške nisam bio svestan dok u vožnji automobil nije počeo da zastajkuje, odnosno štuca. Jedva sam uspeo da se dovezem do automehaničara", ispričao je jedan Beograđanin.

Kaže da je njemu i automehaničaru trebalo neko vreme da izvuku svu tečnost iz rezervoara.

- Izvadio sam crevo koje dovodi gorivo u motor i ispod njega stavio kantu. Onda sam nekoliko desetina puta davao kontakt i skidao ga sa kontakta jer svaki put kad dam kontakt, on ubrizga decilitar goriva u kantu. I tako nekoliko desetina puta dok nisam ispraznio ceo rezervoar - dodao je.

Srećom, sipao je samo pet litara dizela.

- Nakon toga sipao sam benzin u rezervoar i normalno upalio. Nisam morao da čistim dizne.

Ovaj Beograđanin je imao sreće jer ovakve greške nimalo nisu naivne. Većih posledica po automobil nije bilo, a moglo je, i to od zaprljanih svećica do oštećenja dizni. Troškovi popravke mogu dostići na stotine evra.

Foto: Sergiy Artsaba / Panthermedia / Profimedia

Moguća dugoročna oštećenja

Automehaničar iz Beograda Milan Petrović objašnjava kako reagovati u ovakvim situacijama i šta vozači mogu da urade kako bi izbegli veće probleme.

- Ta greška se često dešava, ljudi greše na pumpama, pričaju telefonom ili su nepažljivi. Zato je uvek bolje da gorivo sipa osoblje na pumpi, jer u slučaju greške, troškove popravke moguće je refundirati. A ukoliko sami napravite grešku, osiguranje u ovakvim situacijama ne pokriva troškove popravke - objašnjava Petrović.

Napominje da sipanje pogrešnog goriva može dugoročno oštetiti motor i izazvati troškove od više stotina evra, a u ekstremnim slučajevima automobil nije moguće popraviti.

Šta uraditi kad se sipa pogrešno gorivo

U slučaju da se greška već dogodila, Petrović savetuje da bi trebalo isprazniti rezervoar.

- Kada se u dizel sipa benzin, retko dolazi do ozbiljnih oštećenja. Može se desiti da se pokvari dizna ili pumpa, ali to je više izuzetak nego pravilo. Vozači često ne primete problem i nastavljaju da voze, a kada se motor ohladi, onda ne može da upali. U većini slučajeva, dovoljno je isprazniti gorivo i motor preživi - savetuje automehaničar.

Foto: YAHYA ARHAB/EPA

Kako kaže, koliko će popravka koštati zavisi od automobila, a popravka dizni koje se u ovom slučaju mogu pokvariti, kreće se od 150 evra za polovne do 800 evra za nove.

Prema rečima automehaničara vozači često sami odluče da očiste rezervoar, pa naprave još veći problem.

- Trebalo bi otvoriti rezervoar i očistiti sistem, a to vozači nikako ne bi trebalo sami da rade, jer samo ako se to uradi pravilno, neće biti problema. Posle toga nema potrebe da se ode na mali tehnički pregled, bitno je samo da se zamene filteri goriva - kaže Petrović.

Kad vožnja ne sme da se nastavi

On je ukazao i na to u kojim slučajevima nema potrebe prazniti rezervoar.

- Kada se radi o manjim količinama, kao što je 5-6 litara benzina sipanih u dizel, vozači mogu nastaviti vožnju bez dodatnih intervencija. Važno je da napune rezervoar dizelom kako bi se sve lepo pročistilo - kaže.

Međutim, kako kaže, ako se u automobil na benzin sipa dizel, situacija je takva da motor i ceo sistem moraju da se očiste.