Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu na graničnom prelazu Horgoš zadržavaju dva sata, a na Batrovcima tri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Još danas jaka košava može praviti probleme vozačima teretnih vozila, posebno kamionima sa poluprikolicom i šleperima, a zbog jakih udara vetra savetuje se dodatni oprez i smanjenje brzine.

Van košavskog područja uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali magla mestimično može usporavati saobraćaj.

Svi prilazi Divčibarama, Staroj planini, Goču, Tari i Zlatiboru su prohodni.