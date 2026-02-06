AMSS: Teretnjaci se na izlazu zadržavaju samo na Horgošu i Batrovcima, najduže tri sata
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu na graničnom prelazu Horgoš zadržavaju dva sata, a na Batrovcima tri sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.
Još danas jaka košava može praviti probleme vozačima teretnih vozila, posebno kamionima sa poluprikolicom i šleperima, a zbog jakih udara vetra savetuje se dodatni oprez i smanjenje brzine.
Van košavskog područja uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali magla mestimično može usporavati saobraćaj.
Svi prilazi Divčibarama, Staroj planini, Goču, Tari i Zlatiboru su prohodni.
Ipak, iz AMSS-a podsećaju vozače na obaveznu upotrebu zimskih guma i zimske opreme, jer se u planinskim predelima vremenski uslovi mogu brzo promeniti.