Ovo je drugi slučaj ozbiljne pronevere u bankarskom sektoru u poslednja tri dana, pa se postavlja pitanje kako je moguće da se ovako nešto dogodi uprkos svim sofisticiranim sistemima koje banke koriste.

Kako dolazi do ovakvih situacija i da li to znači da su prevaranti zapravo „pametniji“ od sofisticiranih sistema zaštite, za jutarnji program Kurir televizije, govorio je Zoran Živković - predsednik Društva za informacionu bezbednost Srbije.

- Pre svega, ovde je reč o kriminalnim radnjama koje su delo pojedinaca, odnosno ljudi koji su imali ovlašćenja da pristupe određenim resursima i koji su ta ovlašćenja zloupotrebili kako bi počinili krivično delo. U takvim slučajevima ne pomaže ni najsavremenija tehnologija, jer je vrlo teško sprečiti zloupotrebu od strane osoba koje već imaju dozvoljen pristup sistemu - kaže Zoran i dodaje:

Ko čuva novac klijenata?

zoran.jpg
Zoran Živković, predsednik Društva za informacionu bezbednost Srbije Foto: Kurir Televizija

 - U prvom slučaju radilo se o knjigovođi koji je zloupotrebio ovlašćenje dobijeno od direktora i vlasnika firme, dok je u drugom slučaju reč o zaposlenoj u samoj banci. Takođe, često se dešava da banke ne prijavljuju sve slučajeve zloupotreba svojih zaposlenih, jer to negativno utiče na njihov imidž i reputaciju. Tada se klijenti s pravom pitaju da li je njihov novac bezbedan. 

"Prilika čini lopova"

- Kada neko ima ovlašćenja, puna prava pristupa i kada ne postoji adekvatna interna kontrola - što je, po svemu sudeći, bio slučaj i ovde - dolazi do problema. Prema dostupnim informacijama, novac je u dužem vremenskom periodu prebacivan sa deviznih računa na lični račun, što ukazuje na propuste u sistemu kontrole.

Objasnio je da li postoji način na koji građani mogu da se zaštite od ovakvih prevara.

- Kada je reč o ličnoj štednji, veoma je važno koristiti sve servise koje banka nudi, pre svega obaveštenja o svakoj promeni na računu. Jedna SMS poruka koja vas obavesti da je novac prebačen sa vašeg računa dovoljna je da odmah reagujete, odete u banku i proverite o čemu se radi. Takođe, danas gotovo svi imamo mogućnost da putem internet i mobilnog bankarstva pristupimo svojim računima, pa se korisnicima savetuje da povremeno proveravaju stanje i transakcije.

