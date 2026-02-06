Slušaj vest

Zbog neravnomernog ekonomskog razvoja, stanovništvo Srbije godinama se koncentriše u Beogradu, gde je gustina naseljenosti sedam puta veća od republičkog proseka.

Jug i istok Srbije najređe su naseljeni, zbog selidbi vođenih potragom za poslom i boljim životnim standardom.

Srbija ima Strategiju o ekonomskim migracijama do 2027. godine.

Demograf Vladimir Nikitović rekao je za RTS da su ciljevi koji su postavljeni 2020. godine, kada je strategija doneta, razumni, ali da bi bilo dobro da smo tu strategiju imali i ranije.

- Ako vidite da je jedan od ciljeva zaustavljanje odlaska stanovništva, da to zaustavi ne može nijedna zemlja, ali je donekle smanjeno. Mi sada čekamo da vidimo indikatore koliki je to obim. Jedan od važnih ciljeva je da se privuku strani radnici, što se ostvarilo zaista i to je deo nekog šireg trenda koji je dominantan, ne samo u ovom regionu. Neophodno je da se uradi nova strategija i, koliko znam, to je u planu. Ministarstvo rada je zaduženo za taj segment - rekao je Nikitović.

Dodaje da su demografske strategije uglavnom dobro napisane, ali da je za najbolje rezultate neophodna sinhronizacija između različitih planova koji se tiču podsticanja rađanja, obrazovanja stanovništva, kontrole migracija.

Pod ekonomskim migracijama podrazumevaju se migracije koje nastaju iz potrebe ljudi da nađu posao ili poboljšaju životni standard. Nikitović kaže da je mit u javnosti, ali i pojedinim naučnim krugovima, da su spoljne migracije, odnosno migracije van granica Srbije, važniji faktor kada govorimo o našem stanovništvu.

Podaci pokazuju da su unutrašnje ekonomske migracije izraženije i da je gustina naseljenosti u Beogradu sedam puta veća od republičkog proseka.

- Dominantno su tu koncentrisane upravne i administrativne funkcije, akumulacija kapitala je najveća tu, u poslednjih dvadesetak godina i u Novom Sadu. I kada imate tako privlačno središte, umanjujete demografske kapacitete regiona i opština odakle stanovništvo mahom dolazi u Beograd. To je jasna posledica. Međutim, imate i onu vrlo važnu indirektnu demografsku posledicu, da vi umanjujete fertilne kapacitete, mogućnosti stanovništva da se reprodukuje u meri u kojoj je htelo. Jer ako odlazi, odlazi uglavnom stanovništvo koje je u najboljim, ne samo radnim nego i reproduktivnim godinama, od 20 do 35 godina - ističe Nikitović.

U selima najčešće ostaju muškarci, što je, kako objašnjava Nikitović, deo naše kulture i tradicije jer su muškarci vezani za zemlju.

Podrazumeva se da će žensko dete u porodici otići nakon udaje. Međutim, žene su dominantne kada se posmatraju migracije zbog obrazovanja. Zbog toga je u Beogradu, Novom Sadu i Nišu više žena nego muškaraca u glavnom reproduktivnom dobu, dok u selima ostaju mahom neoženjeni muškarci.

Pesimistične predikcije broja stanovnika Srbije do 2052. godine

Prema zvaničnim projekcijama, u Srbiji bi 2052. godine moglo da bude i manje od pet miliona stanovnika. Najveći broj stanovnika naša zemlja je zabeležila 1991. godine, kada nas je bilo 7,8 miliona. Od tada broj stanovnika konstantno pada, a prosek godina raste.

Demograf Vladimir Nikitović kaže da projekcije ukazuju na nepovoljan proces, ali da možemo da popravimo starosnu strukturu.

Kurir/Telegraf/RTS