Radovi na rekonstrukciji Gimnazije u Mladenovcu, koja je osnovana 1950. godine, počeli su 16. januara 2024. godine.

Ukupna vrednost investicije je 325.065.239 dinara, od čega je vrednost radova 272.817.734 dinara, od čega je Ministarstvo uložilo 194.119.657,92 dinara, dok je 78.698.076 dinara izdvojio Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu.

Gimnazija u Mladenovcu pre i posle rekonstrukcije Foto: Kurir.rs

Vrednost opreme, za koju je sredstva obezbedio Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu je 52.247.504 dinara.

