Profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu upisao je svoje ime u istoriju svetske nauke.

Podsetimo, samo godinu dana ranije u Indiji, profesor Jakovljević je dobio i prestižno priznanje Rakeš Kukreja za doprinos promociji i istraživanjima u oblasti kardiovaskularnih nauka.

Iz Nju Delhija, za Kurir televiziju, govorio je prof. dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

- Ovde sam na kvalifikacionom sastanku indijske sekcije Međunarodne akademije kardiovaskularnih nauka, gde sam prepoznat jer jedna nagrada nosi moje ime. Upravo sam završio poslednje predavanje na temu poslednjih rezultata koje je moja istraživačka grupa postigla u ovoj oblasti. Predavanje je izuzetno dobro prihvaćeno, posebno jer se bavimo i saradnjom sa industrijom i primenom tradicionalne medicine u novim pristupima lečenju različitih bolesti, uključujući i kardiovaskularne - rekao je Vladimir i dodao:

Kako je rekao, posebno se osvrnuo na psorijazu i njen uticaj na kardiovaskularni sistem, kao i na mogućnosti lečenja.

Krajnji cilj medicinske nauke - poboljšanje lečenja pacijenata

Dodao je da ova nagrada, drugo po redu priznanje u Indiji, dodatno učvršćuje ugled Kragujevačkog medicinskog fakulteta i potvrđuje interesovanje tamošnjih studenata za studije u Srbiji.

- Pored toga, imao sam priliku da primim još jednu nagradu u Nju Delhiju koju dodeljuje ovo udruženje. Nagrada nosi ime čuvenog naučnika Rakeša Kukredže, a uručenje je priredio moj veliki prijatelj i profesor našeg fakulteta, Sureš Tijagi. On je bio mentor za dva naša doktoranta - N. J., kao postdoktoranta, i D. S., kao studentkinju doktorskih studija. Za mene je velika čast što sam dobio ovo priznanje, jer se, kao i sve velike nacije, u Indiji sećaju svojih istaknutih naučnika koji rade širom sveta - objasnio je Vladimir.

