Direktor Republičkog hidrometereološkog zavoda Jugoslav Nikolić izjavio je da se u narednih 10 dana nastavlja relativno povoljna metereološka situacija bez najave ekstremnih pojava koje bi mogle značajnije da utiču na saobraćajnu infrastrukturu i ljude i njihov svakodnevni život.

Na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije Nikolić je rekao, da, kada je meteorološka situacija u pitanju, u nastavku prve polovine februara, dakle u narednih desetak dana, očekuje se česta pojava slabih padavina, pretežno u vidu kiše.

Snežni pokrivač od 5 do 10 cm

- Sneg se prognozira povremeno u planinskim predelima, a početkom sledeće nedelje, u ponedeljak i utorak, 9. i 10. februara, sneg se očekuje i u nižim predelima istočne Srbije, odnosno u Timočkoj i Negotinskoj krajini, uz snežni pokrivač od 5 do 10 cm. Kao retka pojava, 10. februara, u utorak ujutru, kratkotrajni manji snežni pokrivač mogući u Vojvodini i u drugim nižim predelima, slično situaciji koju smo videli pre tri dana, u ponedeljak 2. februara - rekao je Nikolić.

Što se tiče vetra, Nikolić je rekao da će udari košave, koji su tokom prethodne noći na jugu Banata i u Braničevskom okrugu dostizali od 70 do 100 km na čas, a u Beogradu od 50 do 60 km na čas, u naredna 24 časa postepeno oslabiti.

- Međutim, jugoistočni vetar sličnog intenziteta ponovo se prognozira za ponedeljak poslepodne i utorak, 9. i 10. februara, takođe na jugu Banata, na primer, u Kovinu, Vršcu, Beloj Crkvi i donjem Podunavlju. Na primer, na Velikom Gradištu, Ramu, Golovcu - naveo je Nikolić.

Vreme danas U Srbiji danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom, samo se na jugu, uz promenlјivu oblačnost, očekuju i kraći sunčani intervali. Najniža temperatura od -1 na Kopaoniku, do 11 koliko je predviđeno da će biti u Nišu. U nedelјu jutro i pre podne mestimično maglovito. Kiša će padati uglavnom na jugu Srbije, a na visokim planinama slab sneg. U ostalim krajevima veći deo dana suvo.

Temperature i do 14 stepeni

Rekao je da će do kraja ove sedmice, prosečna minimalna temperatura biti u intervalu od 0 do 5, a srednja maksimalna temperatura prognozira se od plus 8 do plus 14.

- Hladnije će biti samo u Timočkoj i Negotinskoj krajini. Oscilacije u temperaturi nastaviće se i sledeće nedelje, bez jakih zahlađenja - istakao je Nikolić.

Kako je rekao, prema najnovijoj dugoročnoj prognozi, u drugoj polovini februara očekuje se toplije vreme sa temperaturama koje su od jedan do tri stepena iznad višegodišnjeg proseka.

Što se tiče padavina, u drugoj polovini februara očekuje se od 25 milimetara u nižim predelima do 50 milimetara na planinama, uz čestu pojavu padavina.

Zahlađenje

- Pad temperature sa jutarnjim mrazevima očekuje se u drugoj polovini februara, od 17. do 20. februara. U martu se očekuje iznad prosečna temperatura, za jedan stepen viša od višegodišnjeg proseka i kretala bi se u intervalu od plus 12 do plus 15 u nižim predelima, a u brdsko-planinskim oblastima od plus 3 do plus 8 - naveo je Nikolić.

Dodao je da je ukupna količina padavina za mart je prognozirana na ograničenim prosečnim vrednostima, odnosno u nižim predelima od 35 do 60, a na planinama do 90 mm.

- Što se tiče hidrološke situacije, trenutno registrujemo opadanje vodostaja na Savi, Drini i Južnoj Moravi u domenu od srednje visokih do srednje niskih vrednosti. Na svim ostalim vodotocima u Srbiji vodostaji su u stagnaciji u domenu od niskih do srednjih vrednosti za ovaj period. Vodostaji će biti u porastu u narednih deset dana na svim vodotocima u Srbiji, ali bez prevazilaženja upozoravajućeg nivoa osim na Dunavu, Tisi i banatskim vodotocima, gde se očekuje manje opadanje i stagnacija do 10. februara - naveo je Nikolić.

Što se tiče zaliha vode u snegu, Nikolić je rekao da su na slivu Dunava i Tise one ispod prosečnih vrednosti za ovu godinu.

