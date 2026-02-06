Beograd, 4. februar 2026. godine – Kompanija Yettel već petu godinu zaredom sprovodi kampanju reciklaže uređaja i time podstiče odgovoran odnos prema elektronskom otpadu i životnoj sredini. Dugoročan cilj kompanije je da do kraja 2027. godine, zajedno sa korisnicima, reciklira 2,7 miliona uređaja. U okviru novog programa, korisnici koji recikliraju stari uređaj ostvaruju 15.000 RSD popusta, uz dodatnih 5.000 RSDpopusta prilikom kupovine jednog od šest odabranih Samsung modela: A26, A36, A56, S25, S25 Ultra 256 GB i S25 Ultra 512 GB. Od početka programa 2021. godine, pa do danas, Yettel i njegovi korisnici prikupili su ukupno više od dva miliona starih uređaja.

„Korisnici žele da budu u toku sa tehnološkim inovacijama, ali i da donose odgovorne odluke kada je reč o zaštiti životne sredine. Naš program reciklaže omogućava upravo to – da na jednostavan način predaju stare uređaje, ostvare uštedu prilikom kupovine novih i istovremeno doprinesu očuvanju okruženja. Gotovo svaki uređaj kupljen u Yettelu može da se donese na reciklažu, bilo da je u pitanju mobilni telefon, tablet, laptop, pametni sat, MiFi uređaj, ruter, punjač, slušalice ili bluetooth zvučnik. Proces je jednostavan, brz i ne zahteva dodatne korake“, izjavila je Aleksandra Mišić Dodić, direktora sektora za fizička lica i digitalizaciju.

To nije jedina novost iz Yettla. Prateći trend digitalizacije, Yettel postpejd korisnici sada mogu da potpuno onlajn potpišu ugovor. To znači da mogu da u Yettel aplikaciji pogledaju uslugu, odaberu ponudu, identifikuju se, kupe sve onlajn, i da im na mejl dobiju SIM karticu.