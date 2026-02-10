Slušaj vest

Mešanje roditelja u emotivne odnose jedan je od najčešćih, ali i najtežih izazova za parove.

Nije uvek manjak ljubavi razlog za raskid, ponekad su to reči, postupci i pritisci koji dolaze sa strane. Jedna žena ispričala je kako je veza u kojoj je želela mir postala izvor stalnog poniženja i stresa.

Ona je rešila da stavi tačku na odnos sa svojim partnerom zbog ponašanja njegove majke, odnosno svekrve, koja ju je svakodnevno vređala i ponižavala.

Svakodnevna poniženja

- Pre godinu dana sam bila sa jednim dečkom i prekinula zbog njegove majke. Čak i da ne bismo živeli zajedno, znam da bi nam pakao pravila. Čim sam je upoznala, odmah je počela da me podbada, rekla je da ličim na muškarca - napisala je ova devojka na sajtu Ispovesti.

Kaže da je i spletkarila.

- Pisala joj je neka devojka, pogrešila je broji ona je rekla da joj možda ona želi biti snaja iako se ne poznaju, i da ona ima samo jednog sina. Zatim je vređala i njegove bivše devojke, drugove... - požalila se ona.

Raskinula s dečkom zbog njegove majke Foto: Adam G. Gregor / Alamy / Profimedia

"Izvređala me"

Vređala je i njen fizički izgled.

- Podbadala me za izgled mojih ruku, nogu... Nema šta nije rekla sve i koliko me nije izvređala. Pisala ružne stvari o meni, svom sinu, o njegovim drugovima. Zvala ga da dođe kući, pitala kad će doći, po sto puta ga zove. On nije želeo da raskine, ali ja sam morala jer niko neće da ima posla s dečkom koji ima takvu majku - naglasila je ona.

Mnogi korisnici su joj rekli da je donela ispravnu i pametnu odluku.

- Dobra odluka. Gledam kako se muškarci ne žrtvuju ni milimetar. Dok se od žena očekuje da se odrekne sebe, pa opet ne valja. Zdrava odluka. Bravo - navodi se u jednom komentaru.