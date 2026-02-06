Program „E-papir“ , koji se u Srbiji sprovodi od 2019. godine, doneo je konkretne olakšice građanima i privredi, a posebno mikro, malim i srednjim preduzećima. Zahvaljujući njemu ubrzano je 608 administrativnih postupaka, od kojih je 85 ukinuto, dok je 219 postupaka u potpunosti digitalizovano, kaže za Kurir online direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić.

„Cilj nam je da stvorimo sigurnije, transparentnije i predvidivije poslovno okruženje kroz pojednostavljivanje i digitalizaciju procedura, uz istovremeno unapređenje kvaliteta javnih usluga“, rekla je Tošić.

Kako je navela, optimizacija postupaka donela je godišnje uštede veće od 35 miliona evra, dok je udeo administrativnog troška u BDP-u smanjen sa 3,11 odsto u 2018. na 2,7 odsto u 2024. godini.

Kao jedan od ključnih rezultata reforme izdvaja uspostavljanje Registra administrativnih postupaka, koji na jednom mestu pruža informacije o više od 6.000 procedura na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, čime se građanima i privredi omogućuje brži i jednostavniji pristup uslugama kaže Tošić i dodaje:

„Sa RAP portalom ste uvek prvi u redu ispred šaltera. Privrednicima su najvažnije blagovremene i tačne informacije, objedinjene na jednom mestu i redovno ažurirane – upravo to obezbeđuje RAP. Zašto je to važno? Važno je zato što je to jedinstveno mesto gde svaki privrednik i svaki građanin može da vidi sve informacije o određenom postupku koji je njemu važan da bi završio neku svoju obavezu ili ostvario neko svoje pravo, istakla je Tošić.