Iako je rođen u Nemačkoj, Dušan se 2009. dobrovoljno prijavio i u martovskoj klasi služio vojni rok u Srbiji:

- Dobrovoljno sam se prijavio u Sremskoj Mitrovici, kao i u našem konzulatu u Štutgartu. Vojsku sam služio šest meseci, prva tri u Pančevu, a ostatak u Raški. Bio sam mlad i željan svog društva i svoje Srbije. Hteo sam i da upoznam svoju zemlju, jer u vojsci se mnogo toga može videti, čuti i naučiti, a i upoznati mnogo drugih ljudi. I danas se čujem sa drugarima iz vojske, a neki od njih sada rade pri Vojsci Srbije.