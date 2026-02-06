Srbin za minut izrendao 20 kg kupusa pa ga poljubio pred svima: Dušan postao svetski prvak, razbio konkurenciju u Nemačkoj (FOTO)
Srbin Dušan Rajkić (28), među prijateljima poznatiji pod nadimkom Popara, poreklom iz Laćarka kod Sremske Mitrovice, odnedavno je svetski prvak u rendanju špic kupusa.
Na takmičenju koje se već 50 godina održava u Lajnfelden-Ehterdingenu kod Štutgarta, u Nemačkoj, za minut je narendao 20 i po kilograma! Ostali takmičari, a bilo ih je četrdesetak, po brzini i količini izrendanog kupusa, narodski rečeno - nisu mu mogli ni prići.
Otkrio "caku" za pobedu
Dušan kaže da se takmiči već 10 godina, a da je sada prvi put pobedio.
- Posle deceniju nadmetanja, uspeo sam i da pobedim. Nemam nekog velikog iskustva u ovoj "disciplini", ali sam otkrio "caku": treba dobro obuhvatiti kupus i uz malo poteza što brže rendati, da se ne gubi snaga. Želim da sledeći put, na bini kao pobednici takmičenja, budu sve Srbi - kaže Dušan za Novosti.
Kupusijada, koja se pola veka održava u Ehterdingenu i jedina je ovakva u Nemačkoj, privukla je i Dušana da se oproba u takmičenju, a da ni slutio nije da će jednom i pobediti.
Iako je rođen u Nemačkoj, Dušan se 2009. dobrovoljno prijavio i u martovskoj klasi služio vojni rok u Srbiji:
- Dobrovoljno sam se prijavio u Sremskoj Mitrovici, kao i u našem konzulatu u Štutgartu. Vojsku sam služio šest meseci, prva tri u Pančevu, a ostatak u Raški. Bio sam mlad i željan svog društva i svoje Srbije. Hteo sam i da upoznam svoju zemlju, jer u vojsci se mnogo toga može videti, čuti i naučiti, a i upoznati mnogo drugih ljudi. I danas se čujem sa drugarima iz vojske, a neki od njih sada rade pri Vojsci Srbije.
- Pozvao sam i komšije da učestvuju, jednog frizera, auto-mehaničara, stočara... Svi oni su, takođe, Srbi. A, inače, može da učestvuje ko god hoće. Narendao sam 20 i po kilograma za minut, a kada su me zvanično proglasili za pobednika, tada sam poljubio kupus - ispričao je ovaj veseli, šarmantni Laćarac.
Ne skriva ni zadovoljstvo što je pobedio.
Nadmašio Nemce, Brazilca, Italijana, Španca...
- Naravno da mi je velika čast što sam bio najbolji, prvak. Osim mene, nadmetalo se još 40 takmičara. Naravno, najviše je bilo Nemaca, ali i Brazilaca, Italijana, Španaca... Ali, mi Srbi to, izgleda, radimo najbolje - kroz osmeh priča Dušan spremajući se da ponovo krene na posao u fabriku jednog veoma poznatog proizvođača bele tehnike i malih kućnih aparata.
- Festival, kupusijada, traje tri dana, a održava se u čast špic kupusa, koji se mnogo gaji u Ehterdingenu i njegovoj okolini. Posebna je sorta, prepoznatljiva po izduženoj, špicastoj glavici i slatkim, izuzetno nežnim listovima. U danima festivala sve je u obliku tog povrća, pa čak i pekari peku hleb u njegovom obliku - kaže Dušan.
Kao nagradu ništa nije dobio, sem titule koju nosi, a sa njom se sprema da dođe i na "Kupusijadu" u Futogu.
- Ehterdingen je star 850 godina. U njemu sam rođen, radim, ali volim Srbiju. kad god imam slobodne dane, trčim u Srbiju. Spremam se da opet dođem oko 11. februara, na pet-šest dana - priča Dušan.
