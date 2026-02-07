"Krađa kao kuća!" Provaljeno kako autoperionice varaju vozače! I ovoga su se setili - "Ovo treba kazniti"
Da li je u pitanju prevara ili sitnica?
Razlika od 30 sekundi po žetonu na autoperionici pokrenula je raspravu o tome gde prestaje tolerancija, a počinje obmana.
Ovaj primer otvorio je pitanje da li se ovakve nepravilnosti mogu smatrati prevarom ili su "nebitna sitnica".
"Minus čitav minut"
Jedan korisnik požalio se Udruženju potrošača "Efektiva".
- Na panou autoperionice piše da žeton traje 180 sekundi, dok je stvarno trajanje 150 sekundi. Na dva žetona, minus je čitav minut - naveli su iz "Efektive" i upitali korisnike:
- Koliko vas smatra da je ovo prevara koju treba kazniti, a koliko misli da je ovo sitnica, koju treba zanemariti, jer postoje u životu i mnogo veći problemi?
"Ovo treba kazniti"
Većina korisnika smatra da je ovo prevara koju treba kazniti.
- Krađa je kao kuća - navodi se u jednom od komentara.
Neki su čak naveli da je pranje vozila u autoperionici postao luksuz.
Bilo je i onih koji smatraju da ovo nije prevara, te da je došlo do poskupljenja, ali da nisu obavešteni kupci.