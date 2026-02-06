Slušaj vest

Ona je poručila da defektologija nije samo zvanje, već poziv da budete podrška deci onda kada im to najpotrebnije.

Ministarka Stamenkovski se zahvalila svim defektolozima iz cele Srbije koji su došli u Vrnjačku Banju, i pokazali koliko je njihova uloga važna za društvo.

- Bila mi je čast biti deo tog skupa. Socijalna zaštita ima smisla samo kada je gradimo zajedno, sa ljudima velikog srca i znanja. Zato podrška deci u ranom razvoju i deci sa smetnjama u razvoju mora biti naš zajednički prioritet - istakla je ministarka, i zaključila: