Slušaj vest

Stane Dolanc! Titova udovica Jovanka Broz ga je optužila da je bio nemački špijun. On je faktički bio drugi čovek SFRJ, a posebno je interesantna njegova veza sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

U ranim osamdesetim opozicija je upamtila po čistkama, jer se kao ministar policije zalagao za progon intelektualaca, a terete ga i za naručivanje ubistava pripadnika jugoslovenske političke emigracije u inostranstvu.

Dolanca j eopozicija u ranim osamdesetim upamtila po čistkama. Foto: Wikipedia

Rođen je 1925. godine u slovenačkom gradu Hrastnik. Nakon što je granica između Italije i Nemačke, podelila njegovu kuću i školu na dve državne teritorije otišao je u Grac, radi nastavka školovanja.

Posle mature odlazi u partizane i biva primljen u partiju. Nakon rata završava fakultet i njegova karijera počinje u Zagrebu.

Bio je jugoslovenski komunistički političar iz Slovenije i jedan od najbližih saradnika Tita. Od 1971. do 1978. godine bio je sekretar Izvršnog biroa Predsedništva CK Saveza Komunista Jugoslavije. Od 1982. do 1984. savezni sekretar Unutrašnjih poslova. Član predsedništva SFRJ bio je od 1984. do 1985. godine.

Stane Dolanc važio je za sivu eminenciju u saveznoj policiji i tajnoj službi, pa stoga ni ne čudi što su ga se mnogi plašili.

Dolanc je važio za sivu eminenciju u saveznoj policiji i tajnoj službi Foto: Виктор Калинин / Sputnik / Profimedia

Član Izvršnog biroa CK SKJ postaje 1969 . godine čime su mu širom otvorena vrata partijske politike. Tada je uvedena prvi put finkcija sekretara, mandat na godinu dana, ali ju je Stane obavljao punih devet.

"Drugi čovek u Jugoslaviji"

Josip Broz Tito i Jovanka Broz Foto: Pritnscreen Twitter

Viđan sve češće u Titovoj sviti, štampa ga je okrakterisala kao "drugog čoveka u Jugoslaviji, odmah iza Tita." Dolanc nije bio zadovoljan tom pozicijom, pa je polako ali sigurno, izrastao iz te senke, zbog čega ga je Jovanka Broz otvoreno mrzela.

U ranim osamdesetim opozicija ga je upamtila po čistkama, jer se kao ministar policije zalagao za progon intelektualaca, a terete ga i za naručivanje ubistava pripadnika jugoslovenske političke emigracije u inostranstvu.

Veza sa Arkanom

Tu se u vezi Dolanc - Ražnatović, prvi put pojavljuje Arkan, koji je između ostalih bio njegov pulen.

Mnogobrojni materijalni dokazi svedoče o tome da je jedan od agenata Savezne službe u vreme Staneta Dolanca bio između ostalih, Željko Ražnatović Arkan.

Bio je praktično potpuno zaštićen od krivično- pravnog gonjenja srpske policije: javne i državne bezbednosti. Razlog tome je naklonost koju je stekao kod Savezne policije, obavljajući razne poslove za njih.

Brojni izvori tvrde da je jedan od agenata Savezne službe u vreme Staneta Dolanca bio Željko Ražnatović Arkan. Foto: Shutterstock, Kurir Televizija

Arkan je prvi put dospeo u srpsku javnost 1983. godine, nakon što je ranio dvojicu policajaca koji su došli da ga privedu po poternici koju je za njim izdala holandska policija. Tužilac Milutinović je ranjavanje dvojice policajaca okarakterisao kao Arkanovu samoodbranu, iako su oba policajca zbog posledica ranjavanja završila u invalidskoj penziji.

Još jedan događaj koji svedoči o zaštiti Arkana koju je uživao kod Dolanca dogodio se na početku rata 1990. godine.

Naime, nakon što je Arkan sa nekoliko prijatelja naoružanih bombama i automatskim oružjem uhvaćen u Hrvatskoj, Dolanc je dogovorio njihovo oslobađanje kao i povratak u Beograd.

"Kada sam ga jednom pitao je li radio za tajne službe, ljutito mi je odgovorio:

"Da me to više nikada u životu nisi pitao".

Uvek je to negirao. Ali neki njegovi prijatelji iz tajnih službi, koji su radili s njim, kasnije su mi pričali da je Stane Dolanc bio prijatelj s njegovim ocem, mojim dedom Veljkom, koji je Dolanca zamolio:

Foto: Printscreen

"Daj, pomozi mi, imam sina, sposoban je, ali je nestašan. Mislim da ga ubacite negde, bio bi jako dobar za službu." Dolanc je kasnije smatran za jednog od Arkanovih glavnih zaštitnika", rekao je Arkanov sin Vojin, gostujući u jednoj TV emisiji.

Dolanc je u svoje vreme vedrio i oblačio, plašio ga se Tito, ali i pola sveta. Arkanu je bio idol i zaštitnik, a njegovo delovanje učinilo ga je jednim od najmoćnijih ljudi svoga vremena.

Iz političkog života Jugoslavije povukao se 1983. a umro je 1999. godine nakon duge bolesti.

Teške optužbe Jovanke Broz

Inače, Titova udovica Jovanka Broz izjavila je da su ona i Tito bili stavljeni u kućni pritvor da bi mogli na miru da razbiju Jugoslaviju i optužila Staneta Dolanca da je bio član Hitlerjugenda, a kasnije i agent nemačke tajne službe.

Jovanka Broz je optužila Hitlera da je bio član Hitlerjugenda Foto: Prodimedia

"Velike sile su nekoliko godina pre Titove smrti već počele da mute oko razbijanja Jugoslavije, a ljudi koji su me stavili u izolaciju bili su prethodnica te prljave radnje. Reč je o izvršiocima naredbi velikih sila, a te države i njihovi agenti ni danas ne žele da se objavi istina i zato me maltretiraju", rekla je svojevremeno Jovanka Broz.

Josip Broz Tito i Jovanka Foto: Sven Simon / United Archives / Profimedia

Ona je rekla da je bila smetnja Stanetu Dolancu i generalu Nikoli Ljubičiću "u nameri da preuzmu svu vlast u Jugoslaviji, skrivajući se iza Tita" i istakla da su Titu pod vrat prislanjali pištolj i tražili da se razvede od nje.

"Dolanc je hteo da me se reši pošto-poto jer sam znala da je bio član Hitlerjugenda i da je radio za nemačku tajnu službu.

Govorili su: "Lako bismo mi sa Starim, ali s Jovankom ne možemo da izađemo na kraj", rekla je ona.