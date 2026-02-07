Slušaj vest

Bivša stjuardesa iz Srbije Milena radila je četiri godina za Emirate, a nedavno je počela da snima serijal o neispričanim pričama iz doba letenja.

Jedna njena priča posebno je privukla pažnju korisnika društvenih mreža, a ono što je podelila zaista je neverovatno.

Naime, ona i njene kolege svedočile su situaciji kada se jedan putnik skinuo go u avionu.

- Znam da je bio 22. decembar, let Dubai-Madrid. Krcat let. Super, svi su praznično raspoloženi, bez ikakvih problema. Leteli smo Erbasom, ja sam radila konkretno na vratima ML2 (main deck, L je leva strana, a 2 su druga vrata) - počela je priču Milena.

Foto: Goran Bogicevic / Alamy / Alamy / Profimedia

Odmah obavestila šefa

Nakon sletanja, putnici su krenuli sa iskrcavanje, a nju je pozvala koleginica.

- Devojka koja stoji prekoputa mene mi govori: "Tu je go momak", pitala sam šokirana: "Šta?", ponovila je da je u kabini go momak. Zaustavljam sve, virim i vidim momka bez majce, u gaćama samo. Odmah sam pozvala šefa kabinskog osoblja, rekoh mu da imamo problem i da je tu momak koji je skinuo odeću sa sebe - prisetila se Milena.

Dobila je savet da putnike preusmeri na drugu stranu, a potom su došli do tog momka.

- Pritom, mi smo služili tu stranu, apsolutno znam da dečko nije popio kap alkohola. Dolazimo do njega i šef onako fino mu je rekao: "Molim vas ako nije problem da obučete odeću, znate ipak ima i roditelja sa malom decom treba da izađete iz aviona i sve to kako ide redom" i on odgovara: "Da, da naravno" - navodi ova bivša stjuardesa.

"Nismo mogli da jurimo golog čoveka"

Čovek je krenuo da se oblači, ali je onda usledio još veći šok za kabinsko osoblje aviona.

- Samo je rekao: "Ne, meni je ipak jako vruće!" Skinuo je majicu, skinuo pantalone, skinuo je gaće. I uzeo je safety card iz džepa sedišta. Uzeo je to i prekrio "gospodina". Ostali smo zabezeknuti, pritom ne možeš da juriš golog čoveka. Mi smo stali, a on uopšte nije bežao, samo je tako odšetao. Uredno je kroz aerodrom sklopio safety card i držao pored i tako šetao - ispričala je Milena.