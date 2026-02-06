Slušaj vest

Skoro pa stampedo dogodio se u Novoj pošti u Pančevu u četvrtak, 5. februara, pre podne kada je organizovana prodaja sadržaja neisporučivih pošiljki.

Reč je o pošiljkama koje najpre nisu mogle biti uručene primaocu, a potom ni nazad pošiljaocu i koje su zatim šest meseci u pošti čekale da ipak budu preuzete.

Njihov sadržaj se onda prodaje na ovakav način, uglavnom po simboličnim cenama, a pošta prodaju oglašava na svom sajtu minimalno jednom godišnje, uglavnom u februaru.

Mnogo ljudi je bilo zainteresovano za neisporučene pošiljke. Foto: Instagram Printscreen/zdravopancevo

Više detalja o ovom sistemu prodaje podelila je Sandra Višnjički, rukovodilac službe za usluge, prodaju i marketing u radnoj jedinici Pošte u Pančevu.

Sandra Višnjički Foto: Instagram Printscreen/zdravopancevo

- Neisporučiva pošiljka je pošiljka koju je pošta bezuspešno pokušala da uruči primaocu, zatim je bezuspešno pokušano i vraćanje pošiljaocu. Takva pošiljka odlazi u nisporučivi odeljak i tamo stoji šest meseci. Za to vreme mogu da je preuzmu i pošiljalac i primalac, s tim što je osoba dužna da plati određenu poštarinu i ležarinu za tu pošiljku. S obzirom na to da je sadržaj ovih pošiljki jako niske vrednosti, sam pošiljalac uglavnom ne želi da preuzme pošiljku zato što je mnogo veća poštarina koju on treba da plati da bi je preuzeo. Zbog toga, po Zakonu o poštanskim uslugama, minimum jednom godišnje mora da se organizuje prodaja sadržaja neispručivih pošiljki - istakla je Sandra Višnjički.

Foto: Instagram Printscreen/zdravopancevo

Na kupce je u pošti čekala različita roba: odeća, obuća, torbe, dečje igračke, posuđe, polovni mobilni telefoni, maske za telefone, ćebad, delovi za automobile, satovi, personalizovani predmeti poput majica i šolja...

Sve je ličilo na nama dobro poznati stari buvljak nedeljom. I cene su bile takve: majica za 150 dinara, papuče za 250, polovni stari mobilni telefon za 500 dinara...

U ponudi su se našli i neki malo neobičniji artikli: tuš, konjski šampon, sat sa verskim motivima, daska za presvlačenje beba, čudne bele kugle sa nečijim likom, heklani milje i neki predmeti čiju namenu je teže pogoditi.

U ponudi su se našli i neki malo neobičniji artikli. Foto: Instagram Printscreen/zdravopancevo

No, u ponudi se nije našao sadržaj svih pošiljki koje su prethodno čekale na svoje vlasnike.

- Ovom prilikom naš zadatak je bio da otvorimo 2.700 pošiljki, a 1.100 pošiljki smo potom morali da uništimo. Naime, pošiljke se otvaraju komisijski, utvrđuje se njihov sadržaj i ako je u pitanju kvarljiva roba ili pismo, mora da se uništiti, a ostalo ide u prodaju. Prodaja je javna, dakle nije reč o licitaciji. Prošle godine smo je organizovali 25. februara, a sada 20 dana ranije, ali uglavnom to bude u februaru.

Cene artikala bile su zaista povoljne, a Sadra Višnjički objasnila je kako se one formiraju:

- Sve zavisi od stanja i sadržaja pošiljke, ali i od toga kakvo je tržište. Ovde kod nas, konkretno, u Pančevu mi imamo i stari buvljak i novi buvljak i cene se onda i formiraju na osnovu lokalnog tržišta. U ponudi najviše ima polovne garderobe, obuće, dečjih igračaka, knjiga. Upravo knjige se, nažalost, najmanje prodaju, iako im je cena simbolična, svega 50 dinara. Pored toga, ima i nekih tehničkih stvari, polovnih mobilnih telefona, rezervnih delova za automobile... Moglo bi se reći da ima za nekoga sve, a za svakog ponešto - istakla je naša sagovornica.

U prodaju je u ovoj turi stavljena roba čija je isporuka pokušavana u periodu od aprila 2024. do maja 2025. godine.

U ponudi je najviše bilo polovne garderobe, obuće, dečjih igračaka, knjiga Foto: Instagram Printscreen/zdravopancevo

- Nakon toga, pošiljke šest meseci stoje i tek onda se otvaraju komisijski, a za tih šest meseci mogli su i pošiljalac i primalac da ih preuzmu. Kada prodamo sadržaj, taj novac se uplaćuje na račun preduzeća, gde opet narednih šest meseci stoji, u slučaju da se u tom trenutku javi pošiljalac, odnosno primalac i zatraže da im se isplati vrednost za neisporučenu pošiljku - objasnila je Višnjički.

Na svakom artiklu bila je ispisana cena, ali kada su ljudi u stampedu nagrnuli u prostoriju pošte gde je roba izložena, činilo se da cene uopšte nisu bile bitne.

Jedni su grabili sve što im je došlo pod ruku, dok su drugi, malobrojniji želeli gotovo odmah da izađu, razočarani što zbog gužve, što zbog činjenice da možda u ponudi nema onoga što su priželjkivali da kupe.

Ni izlazak, međutim, nije bio moguć odmah, jer je prostorija bila prepuna, a ispred je bilo bar još toliko ljudi koji su pokušavali da prođu kroz uska vrata.

Ukoliko volite ovakav način kupovine i prija vam takva vrsta adrenalina, budite u pripravnosti dogodine i kad se približi februar pratite oglase na sajtu Pošte kako ne biste propustili narednu prodaju.

