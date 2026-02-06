Slušaj vest

Prema najnovijim prognozama tog specijalizovanog portala, sredinom februara potvrđeno je iznenadno zagrevanje stratosfere (SSW), koje će snažno destabilizovati polarni vrtlog i poremetiti zimsku cirkulaciju na severnoj hemisferi.

SSW je redak atmosferski fenomen. Temperature u stratosferi (na visini od oko 30 km) naglo rastu i do +40 °C iznad normale, što dovodi do slabljenja, istezanja ili podele polarnog vrtloga.

Jak polarni vrtlog obično drži arktičku hladnoću zarobljenu na severu, omogućavajući blaže zime na srednjim geografskim širinama (SAD, Kanada, Evropa). Kada se razbije, hladni vazduh "curi" ka jugu, donoseći ekstremnu hladnoću, sneg i oluje.

U ovom slučaju, SSW počinje oko 15. februara, sa oslabljenim stratosferskim vetrovima i deformisanim, izduženim polarnim vrtlogom pod pritiskom sistema visokog pritiska.

Modeli ECMWF i GFS pokazuju da se polarni vrtlog deli na dva dela, jedan ka Severnoj Americi, a drugi ka Aziji. Ključna komplikacija je sudar sa Maden-Džulijanovom oscilacijom (MJO), velikim tropskim atmosferskim talasom koji se kreće ka istoku i utiče na pritisak, vetrove i padavine u nižim slojevima atmosfere.

MJO stvara kontrasilu, sa jakom mlaznom strujom i visokim pritiskom u severnom Pacifiku koji privremeno blokiraju spuštanje hladnoće iz stratosfere na površinu, posebno iznad Severne Amerike.

To znači da će sredinom februara, oko 15. i 20. februara, delovi Sjedinjenih Država i Kanade iskusiti temperature iznad proseka. Međutim, ovaj efekat nije trajan.

Nakon što MJO talas prođe, veza između stratosfere i troposfere se ponovo uspostavlja, otvarajući vrata novim talasima arktičke hladnoće u poslednjoj trećini februara i početkom marta.

Šta ovo znači za Evropu? Prvo, početni hladni talas nad severoistokom, a zatim širenje ka severozapadu (UK, Irska, severna centralna Evropa) sredinom februara. Atlantski nizak pritisak ograničava širenje ka zapadu.

Krajem februara i početkom marta, hladnije anomalije nad severom, severoistokom i delovima centralne Evrope, dok jugozapad ostaje blaži pod uticajem visokog pritiska.