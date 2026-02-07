Nije obavezno

Cena obuke biće ista

Regoda objašnjava da auto-škole neće biti u obavezi da obučavaju buduće vozače na "automatik" vozilima.

- One auto-škole koje žele, nabaviće takva vozila, koje neće, ne moraju, to im se ne nameće. Mada danas već postoje auto-škole koje imaju vozila sa automatskim menjačem jer im se javljaju ljudi koji su učili na manuelnom vozilu, pa su kupili "automatik" i uzimaju kondicione časove. Što se tiče cene obuke, mislim da će biti ista - naveo je on.