Polaganje vozačkog i na automatiku: Velike novine Zakona o bezbednosti saobraćaja, ovo su detalji
Kandidati za vozače ubuduće bi mogli da se opredele da li će se obučavati na vozilu sa automatskim menjačem ili manuelnim, a ukoliko se odluče za automatik, čeka ih i vozački ispit na takvom vozilu.
Takođe, u njihovu vozačku dozvolu biće upisan i poseban kod koji označava na koji način je sprovedena obuka.
Ovo je jedna od novina koja se našla u Nacrtu Zakona o bezbednosti saobraćaja, a predviđa oznaku u vozačkoj dozvoli koja će pokazivati da je ispit položen na vozilu sa automatskim menjačem.
Ograničenja
Važno je napomenuti da oni koji su polagali na automatiku neće smeti da upravljaju manuelnim vozilima, u suprotnom biće kažnjeni u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.
- Jedna od novina jeste mogućnost polaganja vozačkog ispita na vozilu sa automatskim menjačem. Kandidati će imati mogućnost da se opredele da li žele da se obučavaju i polažu na takvim vozilima i oni koji tako nešto izaberu dobiće vozačku dozvolu u kojoj će biti upisan određen kod koji sugeriše da je vozač koji je položio na vozilu sa automatskim menjačem i on neće smeti da vozi automobile s manuelnim menjačem - objasnio je za Kurir glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs Željko Regoda.
Takvi vozači će imati mogućnost da, ukoliko žele, kasnije polažu za druge kategorije - D i C.
Stresna obuka
- Oni imaju dve mogućnosti ili da ponovo idu na automatski menjač i da voze kamin ili autobus isključivo sa automatskim menjačem, a ako se odluče da polažu na manuelnom menjaču, onda će im najverovatnije biti propisana samo dodatna obuka radi sticanja veštine korišćenja manuelnog menjača. Ukoliko prođu tu obuku i polože, kod iz njihove dozvole biće obrisan - objasnio je sagovornik Kurira.
Nije obavezno
Cena obuke biće ista
Regoda objašnjava da auto-škole neće biti u obavezi da obučavaju buduće vozače na "automatik" vozilima.
- One auto-škole koje žele, nabaviće takva vozila, koje neće, ne moraju, to im se ne nameće. Mada danas već postoje auto-škole koje imaju vozila sa automatskim menjačem jer im se javljaju ljudi koji su učili na manuelnom vozilu, pa su kupili "automatik" i uzimaju kondicione časove. Što se tiče cene obuke, mislim da će biti ista - naveo je on.
Regoda ističe da je veliki broj mladih vozača i kandidata koji ne mogu da sinhronizuju levu nogu i desnu ruku, kvačilo i menjač:
- To im je veliki stres prilikom obuke i za njih će biti spas obuka na automatskom menjaču, bezbednije je za njih i lakše. To je promena koja ide u korak s vremenom.