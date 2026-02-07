Slušaj vest

Kandidati za vozače ubuduće bi mogli da se opredele da li će se obučavati na vozilu sa automatskim menjačem ili manuelnim, a ukoliko se odluče za automatik, čeka ih i vozački ispit na takvom vozilu.

Takođe, u njihovu vozačku dozvolu biće upisan i poseban kod koji označava na koji način je sprovedena obuka.

Ovo je jedna od novina koja se našla u Nacrtu Zakona o bezbednosti saobraćaja, a predviđa oznaku u vozačkoj dozvoli koja će pokazivati da je ispit položen na vozilu sa automatskim menjačem.

screenshot-1.jpg
Kandidati će moći da se obučavaju na automatik vozilima Foto: Printscreen Instagram drivingskills_

Ograničenja

Važno je napomenuti da oni koji su polagali na automatiku neće smeti da upravljaju manuelnim vozilima, u suprotnom biće kažnjeni u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

- Jedna od novina jeste mogućnost polaganja vozačkog ispita na vozilu sa automatskim menjačem. Kandidati će imati mogućnost da se opredele da li žele da se obučavaju i polažu na takvim vozilima i oni koji tako nešto izaberu dobiće vozačku dozvolu u kojoj će biti upisan određen kod koji sugeriše da je vozač koji je položio na vozilu sa automatskim menjačem i on neće smeti da vozi automobile s manuelnim menjačem - objasnio je za Kurir glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs Željko Regoda.

Vozački ispit
Kandidati će imati mogućnost da se opredele Foto: Youtube Printscreen/RTV Mag

Takvi vozači će imati mogućnost da, ukoliko žele, kasnije polažu za druge kategorije - D i C.

Stresna obuka

- Oni imaju dve mogućnosti ili da ponovo idu na automatski menjač i da voze kamin ili autobus isključivo sa automatskim menjačem, a ako se odluče da polažu na manuelnom menjaču, onda će im najverovatnije biti propisana samo dodatna obuka radi sticanja veštine korišćenja manuelnog menjača. Ukoliko prođu tu obuku i polože, kod iz njihove dozvole biće obrisan - objasnio je sagovornik Kurira.

Nije obavezno

Cena obuke biće ista

Regoda objašnjava da auto-škole neće biti u obavezi da obučavaju buduće vozače na "automatik" vozilima.

- One auto-škole koje žele, nabaviće takva vozila, koje neće, ne moraju, to im se ne nameće. Mada danas već postoje auto-škole koje imaju vozila sa automatskim menjačem jer im se javljaju ljudi koji su učili na manuelnom vozilu, pa su kupili "automatik" i uzimaju kondicione časove. Što se tiče cene obuke, mislim da će biti ista - naveo je on.

IMG_7376.jpg
Željko Regoda Foto: TikTok

Regoda ističe da je veliki broj mladih vozača i kandidata koji ne mogu da sinhronizuju levu nogu i desnu ruku, kvačilo i menjač:

- To im je veliki stres prilikom obuke i za njih će biti spas obuka na automatskom menjaču, bezbednije je za njih i lakše. To je promena koja ide u korak s vremenom.

