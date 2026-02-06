Slušaj vest

- Ovo je mesto koje pamti generacije koje su ovde silom prilika pronašle novi dom, novu porodicu, novo utočište, novu šansu, usudiću se da kažem i novi život. Neki od njih su postali kuvari, fotografi, kamermani, voditelji, policajci, doktori, ali najvažnije, postali su dobri i zreli ljudi, odgovorni za svoj život, ljudi koji sada žele da zasnivaju svoje porodice ili koji su to već učinili - rekla je ona.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je naglasila da to pokazuje da sistem socijalne zaštite mora biti sistem solidarnosti, sistem koji pomaže primarnu porodicu, ali koji pomaže i kada se primarna porodica urušava, da njeni članovi a posebno najmlađi, dobiju svu neophodnu zaštitu.

- S.O.S. Dečije selo u Kraljevu je zagrlilo mnogu decu i mnoge porodice i ovde imamo vrlo važne usluge. Upoznala sam majku koja je sa troje dece, u blagoslovenom stanju, stigla u S. O. S. Dečije selo. Ovde se porodila, dobila novu šansu i sa svoje četvoro dece živi u kući koja ima sve što treba da ima jedan dom - rekla je ona, i zaključila: