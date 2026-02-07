Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik posvećen carigradskom arhiepiskopu iz 4. veka, i jednom od najučenijih hrišćanskih svetitelja.

Sveti Grigorije Bogoslov, je još pre nego što se krstio i posvetio život crkvi, važio za učenog i mudrog čoveka.

Učio je u Atini zajedno sa Vasilijem Velikim i Julijanom Odstupnikom.

Sveti Grigorije važi za jednog od najučenijih hrišćanskih svetitelja. Sastavio je mnogobrojna dela, od kojih su mu najslavnija ona iz Bogoslovlja (zbog čega je i nazvan Bogoslovom). Tokom svog arhiepiskopovanja u Carigradu, dosta je pisao protiv jeretika, a proslavilo ga je delo Besede o Svetoj Trojici.

Nakon što se povukao sa funkcije arhiepiskopa Sveti Grigorije je napustio Carigrad, i ostatak života proveo povučen, u molitvi i pisanju knjiga koje se i danas proučavaju.

Foto: Shutterstock

Iako je celog života bio slabog zdravlja, ipak je doživeo duboku starost i umro u 80. godini života. Mošti su mu prenete u Rim, dok mu se glava nalazi u Uspenskom soboru u Moskvi.

Bio je zaštitnik mudrih i učenih ljudi

Kako je reč o jednom od najučenijih hrišćanskih svetitelja, u nekim krajevima Srbije, Sveti Grigorije Bogoslov danas važi za zaštitnika učenih ljudi.

Stari kažu, da đaci koji imaju problem sa savlađivanjem nekog gradiva na današnji dan treba pažljivo da pročitaju lekcije koje ih muče, i da se nakon toga pomole Svetom Grigoriju. Veruje se da će tako naučeno gradivo biti zauvek zapamćeno, pa ni dobra ocena neće izostati.

Molitva:

“Pastirska svirala bogoslovlja tvoga, govorničke pobedi trube, jer kao da je iz dubine duha tražena, priloži se dobroti tvoga glasa: Zato moli Hrista Boga, oče Grigorije, da spase duše naše.“