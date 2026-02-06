Ministarka Stamenkovski u Gerontološkom centru u Mataruškoj banji: Uskoro rekonstrukcija kupatila, vodovodne i kanalizacione mreže
Ona je istakla da će se u ovoj ustanovi, nakon prioritetnih poslova, realizovati još dodatnih projekata vezanih za rekonstrukciju, kao što su krečenje i sanacija krova i zidova.
- Za ovu ustanovu smo u prethodnoj godini izdvojili 8 i po miliona dinara, za protivpožarnu zaštitu i SOS signalizacijui taj projekat je završen, jer nam je sigurnost korisnika apsloutni prioritet - naglasila je Đurđević Stamenkovski.
Kako je navela, Ministarstvo je za grad Kraljevo, u prethodnoj godini, izdvojilo 12 miliona dinara, za usluge u zajednici, koje ovaj grad uspešno razvija u cilju jačanja socijalne zaštite.
- Sistem socijalne zaštite je dokaz da socijalna politika mora biti politika bliska ljudima, empatična i solidarna i sadržati sve one vrednosti koje svaki čovek mora da ima. Svaki grad mora biti po meri porodice i razvijati one usluge socijalne zaštite koje čine život lakšim - istakla je Đurđević Stamenkovski.
Istakavši da su ovakvi obilasci veoma važni, ona je navela:
- Rad na terenu donosi nam jasan uvid, više transparentnosti i bolju komunikaciju i sa zaposlenima i korisnicima. Možemo lakše da vidimo šta to može da se dodatno unapredi, kao i šta je do sada dobro urađeno.
Na kraju posete, ona je zahvalila i svim zaposlenima koji brinu o našim najstarima poručivši da oni drže Srbiju na nogama jer pružaju pomoć onima kojima je potrebna.
Prilikom posete Kraljevu, ministar Đurđević Stamenkovski, obišla je i dom Nade Milić, majke blizanaca Srđana i Bobana koji su u samo deset dana izgubili živote u NATO bomardovanju. Treći sin umro je ubrzo od tuge za braćom.