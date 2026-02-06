Slušaj vest

Ona je istakla da će se u ovoj ustanovi, nakon prioritetnih poslova, realizovati još dodatnih projekata vezanih za rekonstrukciju, kao što su krečenje i sanacija krova i zidova.

- Za ovu ustanovu smo u prethodnoj godini izdvojili 8 i po miliona dinara, za protivpožarnu zaštitu i SOS signalizacijui taj projekat je završen, jer nam je sigurnost korisnika apsloutni prioritet - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Kako je navela, Ministarstvo je za grad Kraljevo, u prethodnoj godini, izdvojilo 12 miliona dinara, za usluge u zajednici, koje ovaj grad uspešno razvija u cilju jačanja socijalne zaštite.

Milica Đurđević Stamenkovski obilazi Gerontološki centar u Mataruškoj banji

- Sistem socijalne zaštite je dokaz da socijalna politika mora biti politika bliska ljudima, empatična i solidarna i sadržati sve one vrednosti koje svaki čovek mora da ima. Svaki grad mora biti po meri porodice i razvijati one usluge socijalne zaštite koje čine život lakšim - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Istakavši da su ovakvi obilasci veoma važni, ona je navela:

- Rad na terenu donosi nam jasan uvid, više transparentnosti i bolju komunikaciju i sa zaposlenima i korisnicima. Možemo lakše da vidimo šta to može da se dodatno unapredi, kao i šta je do sada dobro urađeno.

Na kraju posete, ona je zahvalila i svim zaposlenima koji brinu o našim najstarima poručivši da oni drže Srbiju na nogama jer pružaju pomoć onima kojima je potrebna.