Med nije samo prirodni zaslađivač — on ima i brojne zdravstvene prednosti koje mogu pomoći vašem imunitetu i opštem osećaju blagostanja tokom hladnih dana.

Ova godina je veoma teška za pčelare, vremenski uslovi uticali su na lošije pčelinje paše ali se i poslednjih godina opet pojavio falsifikovani odnosno lažni med. Sve to negativno utiče na proizvođače kojih je sve manje.

Struka je rekla da je zbog falsifikovanog meda sve manje posla za pčelare.

Novinarka "Pulsa Srbije" je pitala svog sagovornika Tomislava Kostića, pčelara iz Sremske Mitrovice, nešto više o tome.

- Ne možemo kriviti samo jednu ili drugu stranu, činjenica je da se poslednje 2-3 godine priroda promenila, prošla jesen je bila katastrofalna za pčelarstvo. Nedostatak polena i paše su dosta uticli na to - rekao je Tomislav za Kurir televiziju.

Lažni med sve češći u prodavnicama

Tomislav je takođe rekao da je pojava lažnog meda sve češća u prodavnicama širom Srbije.

- Vi po marketima sada vidite samo tečan med, niko ne priča o tome da med mora da bude kristalisan, da mora biti ušećeren, svi za taj med misle da je loš. Ja bih voleo da po rafovima vidim samo kristalisan med, onda bih video kako bi prošao lažni med koji ne može nikada da se kristališe -

On je takođe rekao da ne zna da li da krivi same pčelare ili proizvođače lažnog meda zbog toga što ljudi ne znaju kakav med zapravo treba da bude i zbog nedostatka edukacije o ovoj temi.

- Naš narod voli tečan med, naš narod prvenstveno hoće slatko, tek kada dođe do nekihbolesti onda se seti da pita koji je sastav - Rekao je Tomislav.

On smatra da ljude više interesuje ukus i cena meda nego da li je on prirodan ili ne.

Kako on kaže, cene pravog prirodnog meda su sve veće zbog toga što postoji sve manje pčelara.

- U jednom momentu je pala cena meda, izvoz je stao od kako je počeo rat u Ukraini, cena se za sada malo nešto pomera i uglavnom ide na veće količine - objasnio je

Za samu cenu je rekao "takva je kakva je". Dodajući da ni nju ne mogu dizati u nebesa zbog toga što naš narod svakako nema toliko novca da bi mogao da priušti ogroman rast cena.

