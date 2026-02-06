Mada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao "Voleo bih da budem manje angažovan u politici i da se njome uopšte ne bavim", njegovi najbliži stranački saradnici ga vide još dugo na najvažnijim pozicijama u državi. Predsednik SNS Miloš Vučević je rekao da očekuje da vidi predsednika Vučića na mestu budućeg predsednika vlade. I ogroman deo javnosti smatra da je najrealniji scenario i najbolji da Vučiuć bude premijer, a i on sam je u nastavku pomenute izjave u intervjuu Rojtersu, rekao: " Briga o mom nasleđu može zahtevati neku vrstu angažmana, videćemo". I videćemo. Nalazimo se u izbornoj godini , u Usijanju analiziramo šta sve ona donosi.



Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke

Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku

Srđan Barac, Centar za društvenu analizu



Urednica i voditeljka Silvija Slamnig