SRBIJA PRED VAŽNIM ODLUKAMA: Izborna je godina, vladajuća stranka očekuje da predsednik Vučić bude premijer - Da li je to najrealniji scenario?
Mada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao "Voleo bih da budem manje angažovan u politici i da se njome uopšte ne bavim", njegovi najbliži stranački saradnici ga vide još dugo na najvažnijim pozicijama u državi. Predsednik SNS Miloš Vučević je rekao da očekuje da vidi predsednika Vučića na mestu budućeg predsednika vlade. I ogroman deo javnosti smatra da je najrealniji scenario i najbolji da Vučiuć bude premijer, a i on sam je u nastavku pomenute izjave u intervjuu Rojtersu, rekao: " Briga o mom nasleđu može zahtevati neku vrstu angažmana, videćemo". I videćemo. Nalazimo se u izbornoj godini , u Usijanju analiziramo šta sve ona donosi.
Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke
Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku
Srđan Barac, Centar za društvenu analizu
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig
