Doktorka Spomenka Mujović, profesor Medicinskog fakulteta u penziji, gostovala je u emisiji "Puls Srbije". U devetoj deceniji života, ona živi aktivno, zdravo i punim plućima, bez terapija i tableta, oslanjajući se na znanje, disciplinu i mudrost stečenu tokom dugogodišnje lekarske karijere.

Živi je dokaz da su zdravlje i dugovečnost mogući i pomaže ljudima da razumeju svoje telo i nauče kako da sami sebi budu najbolji saveznik. Doktorka je istakla da svako jutro započinje vežbama istezanja i čučnjevima, naglašavajući koliko je fizička aktivnost bitna za zglobove i celokupno zdravlje. Ruke su nam direktni produžetak mozga, ističe ona, i bitno je fokusirati se na dlanove i tabane, jer su vežbe za njih posebno značajne. Prema njenim rečima, vežbe su važnije i od hrane.

- Ja mislim da je zdravlje ogromnim delom stvar odluke. Ja hoću da budem zdrava do kraja života. Postoji božansko polje koje se još zove i objedinjeno kvantno polje svih mogućnosti, u koje možeš da pošalješ svoje namere - kaže Mujović i dodaje da je ona svoje namere poslala, a to je da umre iz punog zdravlja.

Mnogi smatraju da njihova slobodna volja zapravo ne znači mnogo, da je sve već određeno sudbinom. Ko su oni, gde se nalaze, kakve namere imaju, ko ih okružuje, kako žive i sa kim dele život, sve to oblikuje njihov svet - ističe doktorka. Sposobnost da ostanu mirni i da prihvate sve što im život donese takođe je važan deo njihovog zdravlja. Po mišljenju doktorke, svesnost i mirnodušnost su najvažniji temelji dugog i zdravog života.

