Promena u beogradskoj policiji: Dragan Selaković postavljen za komandanta Posebne jedinice
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije za komandanta Posebne jedinice policije Policijske brigade, Policijske uprave za grad Beograd postavljen pukovnik policije Dragan Selaković.
Rođen je u Beogradu 1981. godine, a diplomirao je na Policijskoj akademiji u Beogradu gde je stekao zvanje diplomirani oficir policije.
Od 2000. godine, nakon završene Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, profesionalnu karijeru započeo je u Policijskoj stanici Savski venac, na radnom mestu policajac. Nakon daljeg usavršavanja i završene Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu, nastavio je da obavlja dužnost vođe sektora u pomenutoj policijskoj stanici.
Od 2004. godine, u Policijskoj brigadi PU za grad Beograd obavlja niz dužnosti, počev od radnog mesta komandir voda, komandir čete, zamenik komandanta bataljona, komandant bataljona, pomoćnik komandanta Policijske brigade i zamenika komandanta Policijske brigade, a od 5. 2. 2026. godine, obavlja dužnost komandanta Policijske brigade.
U toku karijere pukovnik Selaković pohađao je više obuka u oblasti JRM za šta poseduje zvanje višeg trenera u oblasti Interventnih jedinica policije, kao i obuke u oblasti Zaštite podataka o ličnosti, Postavljanje organizacionih ciljeva, Etike i integriteta, Prevazilaženje stresa, Timovi i timski rad, Veštine komunikacije, Odnosi sa javnošću – osnovni nivo, Moć povratne informacije, Donošenje odluka, IT sigurnost, Elektronski dokument, el. identifikacija i usluge u elektronskom poslovanju, Vođenje sastanka sa rezultatom, Rukovanje vatrenim oružjem, Obuka u ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP-u, kao i druge obuke potrebne za rad sa materijalno-tehničkim sredstvima neophodnim za izvršavanje službenih poslova i zadataka.
Zbog postignutih rezultata u radu više puta je nagrađivan.