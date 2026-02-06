Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije za komandanta Posebne jedinice policije Policijske brigade, Policijske uprave za grad Beograd postavljen pukovnik policije Dragan Selaković.

Rođen je u Beogradu 1981. godine, a diplomirao je na Policijskoj akademiji u Beogradu gde je stekao zvanje diplomirani oficir policije.

Od 2000. godine, nakon završene Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, profesionalnu karijeru započeo je u Policijskoj stanici Savski venac, na radnom mestu policajac. Nakon daljeg usavršavanja i završene Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu, nastavio je da obavlja dužnost vođe sektora u pomenutoj policijskoj stanici.

Od 2004. godine, u Policijskoj brigadi PU za grad Beograd obavlja niz dužnosti, počev od radnog mesta komandir voda, komandir čete, zamenik komandanta bataljona, komandant bataljona, pomoćnik komandanta Policijske brigade i zamenika komandanta Policijske brigade, a od 5. 2. 2026. godine, obavlja dužnost komandanta Policijske brigade.

U toku karijere pukovnik Selaković pohađao je više obuka u oblasti JRM za šta poseduje zvanje višeg trenera u oblasti Interventnih jedinica policije, kao i obuke u oblasti Zaštite podataka o ličnosti, Postavljanje organizacionih ciljeva, Etike i integriteta, Prevazilaženje stresa, Timovi i timski rad, Veštine komunikacije, Odnosi sa javnošću – osnovni nivo, Moć povratne informacije, Donošenje odluka, IT sigurnost, Elektronski dokument, el. identifikacija i usluge u elektronskom poslovanju, Vođenje sastanka sa rezultatom, Rukovanje vatrenim oružjem, Obuka u ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP-u, kao i druge obuke potrebne za rad sa materijalno-tehničkim sredstvima neophodnim za izvršavanje službenih poslova i zadataka.