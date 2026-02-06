Slušaj vest

Humanitarna fondacija "Budi human" prikuplja novčana sredstva za Sergeja Bošnjaka (2011).

U novembru 2025. godine Sergeju je ustanovljena dijagnoza akutne mijeloblastne leukemije (C92.0 Leukaemia myeloblastica acuta [AML]). Lečenje je započeto primanjem 3 ciklusa hemoterapija, predstoji i četvrti.

Nakon što se završi i četvrti ciklus terapija, u planu je nastavak lečenja u inostranstvu gde će biti obavljena transplantacija koštane srži.

Za nastavak lečenja neophodna su značajna finansijska sredstva koja porodica nije u mogućnosti samostalno da obezbedi pa je potrebna pomoć svih ljudi dobre volje u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za transplantaciju koštane srži, specijalističke preglede, kontrolne preglede, laboratorijske analize, prevod medicinske dokumentacije, laboratorijske analize, fizikalne terapije, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Pomozimo Sergeju da pobedi leukemiju uplatom na dinarski račun 160-6000002498304-36, uplatom na devizni račun 160-6000002498947-47, ili slanjem jednokratne pomoći u iznosu od 200 dinara SMS sa tekstom 1928 na broj 3030.