Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević boravi u dvodnevnoj poseti Moravičkom okrugu, gde je, najpre, sa rukovodstvom opštine Lučani razgovarala o unapređenju mera podrške porodicama, deci i roditeljima, kao i o daljem razvoju demografske politike na lokalnom nivou.

Foto: minbpd

Tokom sastanka istaknuto je da su porodice u manjim opštinama važan oslonac demografskog i ukupnog društvenog razvoja Srbije, te da Lučani predstavljaju primer sredine u kojoj se, uz podršku države, stvaraju uslovi za ostanak i kvalitetan život porodica.

Ovom prilikom, Žarić Kovačević najavila je da će i ove godine, kao i ranijih godina, biti raspisan Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece jedinicama lokalne samouprave u 2026. godini i pozvala rukovodstvo opštine Lučani da spreme projekte kojim bi konkurisali.

Foto: minbpd

Kako je navela, za ove namene opredeljeno je ukupno 400 miliona dinara, za finansiranje i sufinansiranje projekata koji doprinose podsticanju rađanja, jačanju porodica i poboljšanju uslova za odrastanje dece.