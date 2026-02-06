Slušaj vest

Jedina zadržavanje na graničnim prelazima ka inostranstvu beleže se na Batrovcima, gde kamioni na izlaz iz zemlje čekaju sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Svi prilazi Divčibarama, Staroj planini, Goču, Tari i Zlatiboru su prohodni, a zabrana saobraćaja za šlepere na snazi je samo na nekoliko pravaca kod Kopaonika (Jošanička Banja-Kopaonik-Šipačina, Šipačina-Rudnica, Kopaonik-Jaram).

Van košavskog područja uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali magla mestimično može usporavati saobraćaj, upozoravaju nadležni.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoVelike gužve na izlazu iz Srbije: Kamioni satima čekaju na Horgošu, igla nema gde da padne! Kolone i na drugim prelazima - izmenjen režim saobraćaja zbog radova
kamioni kolona kamiona zastoj na granici
DruštvoAMSS objavio stanje na granicama tokom noći: Na ovom prelazu kamioni čekaju 3 sata! Evo kakva je situacija za putnička vozila
Gužva na granici
InfoBizPosle 13 sati sve će biti jasno: Vozači kamiona Srbije i BiH odlučuju o nastavku štrajka
kamioni01 AP Eldar Emric.jpg
InfoBizKamiondžije najavile radikalizaciju protesta! Upadaju u sve veći problem već sutra evo i zašto: Nastavljamo blokade sve dok se...
profimedia-1069487660.jpg