AMSS izveštava da se jedina zadržavanja beleže na Batrovcima, gde kamioni čekaju sat vremena. Svi prilazi Divčibarama, Staroj planini, Goču, Tari i Zlatiboru su prohodni, dok je zabrana za šlepere na snazi kod Kopaonika. Magla povremeno usporava saobraćaj.
Veća čekanja samo na ovom prelazu: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri
Jedina zadržavanje na graničnim prelazima ka inostranstvu beleže se na Batrovcima, gde kamioni na izlaz iz zemlje čekaju sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Svi prilazi Divčibarama, Staroj planini, Goču, Tari i Zlatiboru su prohodni, a zabrana saobraćaja za šlepere na snazi je samo na nekoliko pravaca kod Kopaonika (Jošanička Banja-Kopaonik-Šipačina, Šipačina-Rudnica, Kopaonik-Jaram).
Van košavskog područja uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali magla mestimično može usporavati saobraćaj, upozoravaju nadležni.
Kurir.rs/Beta
