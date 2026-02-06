Slušaj vest

Tokom večeri oblačno, mestimično sa kišom, na Kopaoniku sa slabim snegom. Suvo vreme zadržaće se samo na severu zemlje.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i jak, jugoistočni. Tokom večeri i noći vetar u daljem slabljenju.

Vreme za sledeću nedelju

Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će od sredine dana na jugu zemlje biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 1 do 6 °S, a najviša dnevna od 9 do 12, na krajnjem jugu oko 14 °S.

U nedelju pretežno oblačno, ujutru i pre podne tek ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Posle podne suvo uz delimično razvedravanje.

Početkom sledeće sedmice u košavskom području uspostavljanje i jačanje jugoistočnog vetra, koji će ponovo dostizati i olujne udare.

U ponedeljak umereno oblačno, na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje oblačno mestimično sa kišom, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noći očekuje i u Timočkoj Krajini uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Do kraja sedmice očekuju se povremena prolazna naoblačenja sa kišom. Na planinama će povremeno padati sneg koji se u Timočkoj Krajini očekuje još samo u utorak.

Na jugoistoku Srbije upaljen meteoalarm

Žuti meteoalarm znači da vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

