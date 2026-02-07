Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović boravi u višednevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama na poziv komandanta Nacionalne garde Ohaja brigadnog generala Metjua Vudrafa.

Poseta se dešava u godini kada se obeležava 20 godina državnog partnerstva Srbije i Ohaja, koje karakteriše stalni razvoj vojno-vojnih odnosa, uz saradnju nacionale garde te američke države sa organima državne uprave i lokalne samouprave u Srbiji i realizaciju brojnih obostrano korisnih projekata.

Generali Mojsilović i Vudraf su tokom susreta izrazili zadovoljstvo rezultatima dugogodišnje saradnje, koja je ocenjena kao izuzetno uspešna, razgranata, konkretna i u funkciji podizanja nivoa operativnih sposobnosti oružanih snaga i jačanja ukupnih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Izražena je spremnost za dalje proširenje te saradnje u oblastima u kojima pronalazimo zajednički interes.

U okviru posete SAD general Mojsilović je uzeo učešće na „Konferenciji visokih vojnih lidera“, godišnjem sastanku visokih oficira i glavnih podoficira Nacionalne garde Ohaja na koji su pozvani i predstavnici oružanih snaga partnerskih država — Angole, Mađarske i Srbije.

Na konferenciji je predstavio domete u razvoju sposobnosti i modernizaciji Vojske Srbije, strateške odbrambene prioritete i budući izgled Vojske Srbije kao savremene, vrhunski opremljene i obučene oružane snage sposobne da odbrani zemlju i građane i bude faktor mira i stabilnosti u regionu. Posebno je ukazao da je u toku ciklus u novijoj srpskoj istoriji nezabeleženog jačanja i modernizacije oružanih snaga, o čemu svedoči da na investicije u novo naoružanje i vojnu opremu odlazi više od polovine ukupnog budžeta za odbranu.

Tokom boravka u glavnom gradu Ohaja, Kolambusu svečano je obeleženo dve decenije državnog partnerstva i tom prilikom je generalu Mojsiloviću uručeno priznanje koje je povodom godišnjice dodelio guverner Ohaja Ričard Majkl Devajn.

Načelnik Generalštaba se u SAD susreo i sa načelnikom Generalštaba Mađarske vojske generalom Gaborom Borondijem, koji je takođe učestvovao na konferenciji. Bila je to prilika za razmenu mišljenja o aktuelnom vojnim pitanjima, bezbednosnoj situaciji i modalitetima buduće saradnje.

U nastavku posete general Mojsilović će posetiti Nacionalni centar izuzetnosti za naprednu vazdušnu mobilnost u Springfildu, gde će mu biti predstavljeni misija, ciljevi i prioriteti ove ustanove Nacionalne garde Ohaja.