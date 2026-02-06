(FOTO) Saša ušao u tajne tunele Petrovaradinske tvrđave: Zanemeo od prizora, otkrio šta je zatekao u katakombama dugim 33 kilometara
Pustolov Saša Radomirović dobio je ekskluzivnu priliku da zaviri tamo gde se retko ko usuđuje. On je sa ekipom zašao u mračne dubine Petrovaradinske tvrđave. Kroz lavirinte i katakombe, čije puteve poznaje svega nekoliko ljudi na svetu, sproveo ga je Leon Šurbanović, čovek koji ove tunele poznaje kao svoj džep.
Šurbanović je sa svojim timom spasio desetine ljudi koji su ušli u tunele i ostali zarobljeni bez svetla, hrane, vode i dometa. Stvari koje je nalazio u tunelima pod zemljom, čuvao je i stvorio muzej koji svedoči o davno prošlom vremenu.
U ovim hodnicima gube se svi, a Leon je tokom decenija istraživanja nailazio na stravične prizore.
"Ovde se gube i životinje. Nalazili smo jazavce, lisice, kune, mačke, pse... Svi su oni ovde uginuli. Imamo čak i deo tigra," pričao je Leon u videu koji je Saša objavio na svom instagram nalogu.
Ono što je decenijama nalazio u ovom podzemlju slikovito je nazvao "Muzej smeća". Ovaj prostor je zapravo kako kažu, "hajlajt" svega onoga što je tokom 28 meseci izvađeno iz zemlje.
Pronađen je motocikl Tomos iz 1957. godine, ali i automobil marke Saab iz 1960. Nalazili su i opojna sredstva, ali i kako kažu ono što su nazvali "omaž devedesetim".
To je poseban deo muzeja gde su složeni kanisteri.
- Ekipe koj su trgovale gorirvom su dole i sakrivale dole gorivo - objašnjavaju u videu.
Ono što je posebno obradovalo je video kaseta serije "Bolji život", ali tu su i neotvoren parfem, stari pejdžer, pa čak i igračke poput Moćnih rendžera koje su decenijama skupljale prašinu u mraku, ali pitanje koje iznova sebi postavljaju je "kako su te stvari dospele tu".
Šta kaže legenda
Petrovaradinska tvrđava izgrađena je u 18. veku za odbranu grada, a o ovom lavirintu postoje brojne legende koje Novosađani prepričavaju. Priče o blagu Marije Terezije, mitskoj džinovskoj zmiji koja luta hodnicima, pa čak i o tunelu koji spaja dve obale Dunava.
Iako su to legende, činjenice su svakako činjenice - a to je da je ovo jedno od najvećih podzemlja u Evropi koje je danas na meti vandala koji skrnave ovaj istorijski dragulj grafitima i tonama smeća, uništavajući ono što je stvarano vekovima.
