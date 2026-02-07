Slušaj vest

Crveni krst Srbije pod sloganom „Humanost koja traje“ obeležio je juče 150 godina od formiranja i prvih humanitarnih aktivnosti.

Povodom jubileja, organizovan je bio javni čas na Trgu Republike gde su volonteri Crvenog krsta Srbije demonstrirali osnovne mere oživljavanja. Deljeni su promotivni materijali sa ciljem podsticanja volontiranja i pozivani su građani da ovaj dan uveličaju ličnim činom solidarnosti, čineći humano delo u korist svojih sugrađana.

U okviru obeležavanja jubileja, održana je i Svečana akademija, na kojoj su učestvovali visoki predstavnici Republike Srbije, Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kao i zaslužni volonteri i saradnici. Tom prilikom, prisutnima su se obratili prefesor dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Mercedes Babe Romero, predsedvajuća Stalne komisije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, a prikazane su i vedeo-čestitke Kejt Forbs, predsednice Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i Mirjane Špoljarić Eger, predsednice Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.

Foto: Stefan Simonović

Na svečanosti su dodeljena posebna priznanja. Jelena Stijačić, šefica regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta primila je priznanje u ime Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Maria Kristensen, šefica regionalne klaster delegacije primila je priznanje namenjeno Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Priznanje namenjeno Stalnoj komisiji Crvenog krsta i Crvenog polumeseca uručeno je Mercedes Babe. Posebna priznanja za nesebičnu posvećenost i trajan doprinos zaštiti ljudskog dostojanstva i humanitarnoj misiji dobili su i naši istaknuti volonteri: Danica Šmic, prof. dr Boriša Vuković, Živojin Jokanović, primarijus dr Biserka Obradović i predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragan Radovanović. Posebno priznanje dodeljeno je i Republici Srbiji za trajnu podršku, izuzetnu saradnju i neprocenjiv doprinos unapređenju humanitarne misije Crvenog krsta Srbije.

Uz predstavnike države, partnere i volontere, svečanosti su prisustvovali i predstavnici 15 nacionalnih društava.

Čestitku povodom jubileja Crvenom krstu Srbije uputio je i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.