Građani Srbije ovih dana upozoreni su na novu tekstualnu poruku/prevaru koja kruži širom zemlje, a koja se skriva iza naizgled bezazlenog poziva da glasate za osobu po imenu Marija.

Poruka je već nekoliko dana u opticaju, a stručnjaci upozoravaju da klik na link iz nje može ozbiljno ugroziti vaš telefon i lične podatke.

Poruka obično stiže sa nepoznatog broja i u sadržaju navodi da „Marija treba vaš glas“ uz priložen link za glasanje.

- Pozdrav! Možeš li, molim, dati svoj glas Mariji? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobeda joj mnogo znači - glasi pomenuta SMS poruka.

Foto: Kurir