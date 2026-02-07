Pogrešan klik i ostajete bez naloga! Srbijom kruži nova sms prevara, od vas zahtevaju samo jednu stvar, sekund nepažnje i nastaje problem FOTO
Građani Srbije ovih dana upozoreni su na novu tekstualnu poruku/prevaru koja kruži širom zemlje, a koja se skriva iza naizgled bezazlenog poziva da glasate za osobu po imenu Marija.
Poruka je već nekoliko dana u opticaju, a stručnjaci upozoravaju da klik na link iz nje može ozbiljno ugroziti vaš telefon i lične podatke.
Poruka obično stiže sa nepoznatog broja i u sadržaju navodi da „Marija treba vaš glas“ uz priložen link za glasanje.
- Pozdrav! Možeš li, molim, dati svoj glas Mariji? Ona je ćerka mojih bliskih prijatelja i ova pobeda joj mnogo znači - glasi pomenuta SMS poruka.
Ako kliknete na link, postoji šansa i da vam bude oduzet Whatsapp nalog. Građani se mole za oprez i da ovakve poruke odmah brišu, kako bi zaštitili sebe i svoje podatke od potencijalne štete.