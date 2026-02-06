Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je svečanosti povodom 150 godina od osnivanja Crvenog krsta Srbija.

"Kroz ratove, glad, bolesti, izbeglištvo i najteža vremena, naš narod nikada nisu napuštale solidarnost i humanost.

To su vrednosti koje već vek i po čuva i neguje Crveni krst Srbije, sa kojim dugi niz godina uspešno realizujemo programe podrške.

U 2025. godini opredelili smo 936 miliona dinara i omogućili rad 77 narodnih kuhinja širom zemlje za gladne, usamljene i nemoćne, distribuirali pakete hrane, osnovnih namirnica, higijene i obezbedili boravak u odmaralištima.

Crvenom krstu i svim njegovim volonterima želim srećan jubilej - 150 godina humanosti koja traje.