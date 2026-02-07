Slušaj vest

Do srede sledeće nedelje nas očekuje realtivno toplo vreme uz povremenu košavu i kišu, ali se meteorološke mape “crvene” samo privremeno. Ključni datum je 15. februar, kada se očekuje otvaranje takozvanih “bečkih vrata", a ovaj prodor hladnog fronta mogao bi da označi kraj prolećnih temperatura i povratak snežnih padavina, ne samo na planinama, već i u nižim predelima Srbije i regiona.

Prema vremenskoj prognozi Ivana Ristića, u petak od popodnevnih časova i u subotu, 7. februara se očekuje kiša, a početkom sledeće nedelje ponovo počinje da duva jak vetar - hladna košava.

- Za vikend i dalje toplo, maksimalne temperature će biti oko 14-15 stepeni, minimalne od 2 do 5 stepeni. U ponedeljak popodne i utorak, 9. i 10. februara ponovo će početi da duva jaka košava, ali sada očekujemo hladnu košavu i kratkotrajni pad temperatura. Već od srede, 11. februara, dolazi osetniji porast temperatura - kaže Ristić.

Polarni vrtlog donosi zahlađenje i sneg u Evropu

Kao što pokazuje mapa, do druge polovine februara biće prilično toplo za ovo doba godine, međutim, kako se trenutno u stratosferi dešava dislokacija i kidanje polarnog vrtloga, što utiče na vreme u Evropi, stiže drastična promena.

Foto: Screenshot

- Dolazak hladnog fronta sa severa i prodor arktičkog vazduha kroz “bečka vrata” očekuje se ili za Sretenje, 15. februara, ili dan kasnije u ponedeljak, 16. februara. Druga polovina meseca biće hladnija, očekujem da bude oblačno povremeno sa kišom, susnežicom i snegom. Temperature će biti oko ili malo ispod proseka tako, a sneg i formiranje snežnog pokrivača očekuju se povremeno i u nižim predelima. U planinskim krajevima padaće uglavnom samo sneg - poručuje Ristić.

Foto: Screenshot

Više snega spušta temperature

Hladniji period će potrajati desetak dana i tokom najhladnijih dana jutarnje temperature će biti između -7 i -2 stepena, a maksimalne između -2 i 3 stepena, oko nule. S tim što će kada se bude stvorio snežni pokrivač temperature biti znatno niže, i jutarnje i dnevne.

Foto: Screenshot

- Sneg će padati i u Vojvodini, a deluje da će najviše snega pasti u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Posle toga, krajem februara ide otopljenje, porast temperatura, topljenje snega, duvaće južni vetrovi. Temperature će biti kao pred zahlađenje krajem januara - kaže Ristić.

Promenjivo i toplo - hladno vreme

Marko Čubrilo, meteorolog amater, u najnovijoj prognozi navodi da nas za vikend i početkom sledeće nedelje očekuje hladnije vreme, posebno oko 10. februara uz slabe padavine ponegde. Zatim će ponovo biti osetno toplije i sve do pred kraj sledeće nedelje relativno toplo.

- Za vikend će biti malo hladnije uz makismume od 4 do 9 stepeni. Početkom sledeće nedelje ka nama će sa severoistoka stići još malo hladnijeg vazduha i uz hladnu košavu i buru duž Jadrana će biti hladnije, posebno na istoku i severu regiona. Padavine će biti retke i slabe, a snežna granica će se spustiti na oko 600 metara nadmorske visine - kaže Čubrilo.

Povratak zime u drugom delu februara

Čubrilo dodaje da posle kraćeg zahlađenja sledi novo otopljenje i da će do pred kraj sledeće nedelje biti relativno toplo uz povremene nalete kiša sa jugozapada. Duvaće južni i jugozapadni vetar, u petak severozapadni vetar i tada bi došlo do manjeg pada temperatura.

- Do petka će maksimumi biti od 6 do 15 stepeni, a u petak od 3 do 7 stepeni. Trenutno je trend mogućeg jačeg zahlađenja oko 15. februara dosta ubedljiv i prema proračunu mesečnog ECMWF-a drugi deo februara bi bio znatno hladniji i vratio bi nas u zimu - objavio je Čubrilo.