Slušaj vest

Egipat je destinacija koja tokom cele godine privlači putnike željne sunca, toplog mora i raznovrsnih sadržaja, a regija Hurgade posebno se izdvaja zahvaljujući dugim peščanim plažama, kristalno čistom Crvenom moru i bogatoj hotelskoj ponudi.

Južno od Hurgade nalazi se Soma Bay, mirna i planski uređena zona poznata po širokim plažama, odličnim uslovima za vodene sportove i opuštenoj atmosferi, idealnoj za bezbrižan boravak daleko od gradske gužve.

Foto: Promo

U ovom delu obale smešten je Sentido Caribbean Soma Bay 5★, prostran hotelski kompleks koji zauzima površinu od oko 140.000 m² i sastoji se od više trospratnih zgrada. Hotel raspolaže sa ukupno 604 smeštajne jedinice i posebno je atraktivan za goste koji uživaju u aktivnom odmoru, zahvaljujući položaju i plaži sa odličnom dubinom mora, pogodnoj za kajting i jedrenje na vodi.

Hotel se nalazi na prostranoj, lepo uređenoj peščanoj plaži dužine oko jednog kilometra, koja važi za jednu od najlepših plaža u regiji Crvenog mora. Manji deo plaže poseduje koralni greben, što privlači ljubitelje ronjenja i podvodnog sveta, dok je veći deo namenjen kupanju i opuštanju uz more. Ležaljke i suncobrani dostupni su gostima bez doplate.

Foto: Promo

Sve smeštajne jedinice imaju balkon ili terasu i opremljene su sefom, klima-uređajem, SAT LCD TV-om, mini-barom i fenom za kosu, obezbeđujući komforan boravak tokom letovanja.

Usluga u hotelu je All Inclusive i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru u glavnom restoranu Caribbean, uz samoposluživanje i raznovrstan izbor jela u skladu sa hotelskim pravilima. Pored glavnog restorana, hotel ima i četiri à la carte restorana – Tortuga Beach Grill, Barbecue, La Palma i Fish Restaurant. Ponudu upotpunjuju brojni barovi, među kojima su Cuba Beach Bar, Aladdin Cafe & Shisha Corner, Jamaica Pool Bar, Melody Gazebo Bar, Aloha Lobby Bar, Coco Loco Fresh Bar i Caribbean Disco & Lounge. U okviru All Inclusive koncepta uključene su i užine, sladoled, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Foto: Promo

Sentido Caribbean Soma Bay 5★ raspolaže sa tri bazena za odrasle, od kojih se jedan greje, dečijim bazenom, kao i manjim aqua parkom sa tri tobogana za odrasle i dva za decu. Gostima su dostupni brojni sportski sadržaji, uključujući stoni tenis, bilijar, terene za tenis, fudbal i košarku, boćanje, vaterpolo i odbojku na plaži. Wi-Fi internet je besplatan u lobiju hotela, dok gosti u okviru Spa centra mogu bez doplate koristiti teretanu.

Najmlađim gostima namenjeni su dečiji klub, igralište, dečiji bazen i poseban dečiji deo u glavnom restoranu, što hotel čini pogodnim izborom i za porodična putovanja.

Foto: Promo

Soma Bay nalazi se u mirnom okruženju, a hotel je udaljen oko 45 kilometara od Hurgade i međunarodnog aerodroma, što omogućava relativno brz i jednostavan transfer. Sentido Caribbean Soma Bay 5★predstavlja odličan izbor za putnike koji žele spoj prostranog resorta, jedne od najlepših plaža Crvenog mora i raznovrsnih sadržaja za aktivan i opušten odmor. Zahvaljujući bogatoj All Inclusive ponudi, sportskim aktivnostima i mirnoj lokaciji, hotel je podjednako pogodan za parove, porodice i ljubitelje vodenih sportova koji traže kvalitetan boravak u Egiptu.

Foto: Promo

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

Foto: Promo

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 6. juna 2026. godine.

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu , dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.