Slušaj vest

U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, govoriće se o temama:

• Šta očigledni politički procesi govore o stanju pravosuđa u Srbiji?

• Vesti iz crne hronike nikada crnje, šta sprema srpsko podzemlje?

• Da li svet čeka "novi start" ili je za njega kasno?

• Ima li svet odgovor za Epstinove sluge iz pakla koje vladaju planetom?