Da li bebe treba da nose brojanice? Odgovor dao teolog Đurđević, evo šta je poručio roditeljima
Mnogi roditelji stavljaju brojanicu bebi oko ruke verujući da je štiti, ali da li je to zaista njena svrha i ima li takva praksa smisla u hrišćanskom kontekstu?
Odgovor na ovo pitanje dao je teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević.
U praksi se često susrećemo sa raznim običajima vezanim za decu i veru, ali ne razmišljamo uvek o njihovom stvarnom značenju. Jedno od čestih pitanja je da li bebe treba da nose brojanice.
- Stavljanje brojanice bebi oko ruke nema nikakvog smisla, jer brojanica primarno služi za molitvu, a ne kao amajlija ili zaštitni predmet - istakao je teolog.
S obzirom da je namenjena onome ko se moli, beba ne može da je koristi.
- Umesto toga bolje je svakodnevno moliti se za dete, krstiti ga i odvoditi u crkvu na Sveto pričešće - napomenuo je Đurđević.