Mnogi roditelji stavljaju brojanicu bebi oko ruke verujući da je štiti, ali da li je to zaista njena svrha i ima li takva praksa smisla u hrišćanskom kontekstu?

Odgovor na ovo pitanje dao je teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević.

U praksi se često susrećemo sa raznim običajima vezanim za decu i veru, ali ne razmišljamo uvek o njihovom stvarnom značenju. Jedno od čestih pitanja je da li bebe treba da nose brojanice.

- Stavljanje brojanice bebi oko ruke nema nikakvog smisla, jer brojanica primarno služi za molitvu, a ne kao amajlija ili zaštitni predmet - istakao je teolog.

S obzirom da je namenjena onome ko se moli, beba ne može da je koristi.

- Umesto toga bolje je svakodnevno moliti se za dete, krstiti ga i odvoditi u crkvu na Sveto pričešće - napomenuo je Đurđević.