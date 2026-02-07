Slušaj vest

Kula vidikovac, koja godinama predstavlja nezaobilaznu atrakciju za brojne posetioce i nudi jedinstven panoramski pogled na pašnjake, vodene površine i bogat biljni i životinjski svet Zasavice, trenutno je pod skelama. Radovi su zvanično otpočeli ovih dana, a njihov cilj je unapređenje bezbednosti, funkcionalnosti i ukupnog estetskog izgleda objekta.

Sredstva za realizaciju projekta obezbedili su Ministarstvo zaštite životne sredine i Grad Sremska Mitrovica, koji su još jednom potvrdili značaj Zasavice kao jedne od najvažnijih prirodnih i turističkih destinacija u Srbiji.

Prema planu izvođača, obnovljena kula vidikovac trebalo bi da u novom ruhu dočeka posetioce već tokom prolećne sezone, čime će biti dodatno unapređena ponuda Vizitorskog centra i kvalitet boravka u rezervatu.

Iz uprave Specijalnog rezervata prirode Zasavica ističu da se svi radovi izvode uz striktno poštovanje ekoloških standarda, u skladu sa statusom zaštićenog prirodnog dobra. Tokom trajanja sanacije, ostatak kompleksa Vizitorskog centra ostaje otvoren za posetioce, dok će kula biti dostupna javnosti nakon završetka rekonstrukcije.

Sanacija kule vidikovca deo je kontinuiranih aktivnosti usmerenih ka očuvanju prirodnih vrednosti, unapređenju infrastrukture i razvoju održivog turizma u ovom jedinstvenom rezervatu prirode.

