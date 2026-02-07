Slušaj vest

Kula vidikovac, koja godinama predstavlja nezaobilaznu atrakciju za brojne posetioce i nudi jedinstven panoramski pogled na pašnjake, vodene površine i bogat biljni i životinjski svet Zasavice, trenutno je pod skelama. Radovi su zvanično otpočeli ovih dana, a njihov cilj je unapređenje bezbednosti, funkcionalnosti i ukupnog estetskog izgleda objekta.

Sredstva za realizaciju projekta obezbedili su Ministarstvo zaštite životne sredine i Grad Sremska Mitrovica, koji su još jednom potvrdili značaj Zasavice kao jedne od najvažnijih prirodnih i turističkih destinacija u Srbiji.

Prema planu izvođača, obnovljena kula vidikovac trebalo bi da u novom ruhu dočeka posetioce već tokom prolećne sezone, čime će biti dodatno unapređena ponuda Vizitorskog centra i kvalitet boravka u rezervatu.

Foto: Kurir/D.D.

Iz uprave Specijalnog rezervata prirode Zasavica ističu da se svi radovi izvode uz striktno poštovanje ekoloških standarda, u skladu sa statusom zaštićenog prirodnog dobra. Tokom trajanja sanacije, ostatak kompleksa Vizitorskog centra ostaje otvoren za posetioce, dok će kula biti dostupna javnosti nakon završetka rekonstrukcije.