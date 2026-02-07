Slušaj vest

- Jedva smo čekali da vas vidimo uživo, da obiđete naš dom, ovako lep skroman - rekla je jedna korisnica doma, i ministarki uručila poklon.

- Svaka vam čast, kako je lepo. Ovo ću da sačuvam zauvek - odgovorila je ministarka.

Milica Đurđević Stamenkovski je rekla da je posetila dom kako bi videla šta je potrebno da se uradi, kao i da će doći ponovo kada budu obavljeni poslovi u centru.

- Drago mi je da sam vas sve videla. Vi ste nam najvažniji. Svakako, ono što je za nas važno je da vidimo šta je to potrebno da se ovde uredi, da se obnovi, da se investira. Imali smo nekoliko različitih zahteva u prethodnom periodu, pa ćemo da vidimo šta je prioritet za 2026. godinu. Prošle godine smo izdvojili nešto više od 8 miliona dinara kao ministarstvo, za protivpožarnu zaštitu, za SOS signalizaciju, kako biste vi bili sigurni, zato što nam je to najvažnije - rekla je ministarka, i dodala: