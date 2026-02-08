Jedan Srbin u Australiji pronašao je zanimljiv način da pokaže poreklo

Srbi u Australiji i hiljadama kilometara daleko od otadžbine pronalaze načine da pokažu ko su i odakle dolaze.

Fotografija automobila iz Novog Južnog Velsa izazvala je pažnju na društvenim mrežama, a poruka je bila jasna "Srbi su svuda".

Jedan detalj na automobilu parkiranom u Australiji bio je dovoljan da privuče pažnju Srba širom sveta.

Na fotografiji koja je objavljena u Fejsbuk grupi "Srbi u Australiji" nalazi se beli automobil marke "Audi", a posebnu pažnju privlače personalizovane registarske tablice sa natpisom "Srb81n", kao i nalepnica sa natpisom "Srbija" na zadnjem staklu vozila.

Srbin u Australiji privukao je pažnju neobičnim registarskim tablicama Foto: Printscreen Facebook/ Srbi u Australiji

- Srbi su svuda! Novi Južni Vels, na istočnoj obali Australije - stoji u opisu ove objave.

Objava je mnoge oduševila.

- Da, svuda smo, živimo, radimo, a Srbija nam je u duši i srcu - navodi se u jednom komentaru.