Gubitak trudnoće i medicinski zahvati koji slede predstavljaju težak emotivni trenutak za žene, a iskustvo može biti još teže kada se prostor deli sa ženama koje su došle da samovoljno prekinu trudnoću.

Takva situacija stvara osećaj apsurda i dodatne emotivne težine, jer različite priče o životu i gubitku sudaraju se u istom prostoru.

Priča jedne žene čiji se plod nije razvio, a koja je delila istu prostoriju sa ženama koje su doktori molili da ne abortiraju, mnoge je rastužila.

- Ponadala sam se da sam trudna. Ispostavilo se da se plod nije razvio kako treba i nije živ, samo pobačaj nije hteo da krene sam od sebe. Imala sam nervni slom. Lekari su me poslali na "čišćenje", što je ista procedura kao abortus - podelila je ona na sajtu Ispovesti.

U sobi sa njom nakon intervencije ležale su mlade devojke koje su abortirale žive bebe.

- Pričaju kako im je doktor pokazivao bebu na ultrazvuku i pokušavao da ih ubedi da ne abortiraju. One plaču nakon što su abortirale. Ja ne plačem jer sam ja saznala da je moja beba mrtva pre dva dana. Samo ćutim. Razumem i njih, one imaju 18 godina a ja 30. Ali ipak patim - dodala je ova žena.

Mnoge žene uputile su joj poruke podrške i zahvalile su joj što ne osuđuje te devojke od 18. godina.

- Ironija života u jednoj prostoriji - navodi se u jednom komentaru.