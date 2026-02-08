Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Prepodobnom Ksenofontu i Mariji i sinovima njihovim.

Prepodobni Ksenofont i Marija bili su ugledni i bogati građani Carigrada, koji su živeli su u 5. veku. Priča kaže da su bili veliki hrišćani i u tom duhu su vaspitavali i sinove – Jovana i Arkadija.

Međutim, kada su im deca odrasla, porodicu je zadesila velika nesreća – brod kojim su Jovan i Arkadije plovili ka Bejrutu u kome je trebalo da nastave školovanje zahvatila je velika oluja.

Foto: Shutterstock

Momci su se spasli, ali su ih talasi izbacili na različite obale, tako da su obojica mislili da je onaj drugi poginuo. Kako su braća bila veoma privržena jedan drugom, od tuge su obojica rešili da se zamonaše i u veri pronađu utehu.

Sa druge strane, Ksenofont i Marija su mislili da su im oba sina nastradala. Skrhani tugom, nakon dve godine su došli u Jerusalim da se poklone svetinjama. Božjom promisli, i Jovan i Arkadije došli u isto vreme u ovaj grad.

I tako se u Jerusalimu dogodilo veliko čudo i ponovno spajanje ove porodice. Prvo su se susreli Jovan i Arkadije, a onda i Ksenofont i Marija sa njima.

Posle toga su i Ksenofont i Marija razdelili svo bogatstvo siromašnima i sami se zamonašili.