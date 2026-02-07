Slušaj vest

Uprkos tome što februar ove godine ima 28 dana, u jednoj prodavnici u Srbiji našla se jedna ambalaža sa neobičnim rokom trajanja koji je izazvao zbunjenost kod mnogih kupaca.

Naime, na omotu jednog hleba naveden je rok trajanja 31. februar 2026. godine, što je nemoguće, a to je izazvalo zbunjenost i reakcije među kupcima.

Udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva" objavilo je fotografiju koju im je dostavio jedan potrošač.

- Ove godine februar ima 31 dan. Hleb sa rokom trajanja do 31.2.2026. godine - naveli su u opisu fotografije.

Iako je očigledno da februar ne može imati 31 dan, proizvod je ipak na tržištu sa ovim netačnim rokom trajanja.

Rok trajanja 31. februar Foto: Efektiva

Ovakve greške mogu uticati na poverenje u proizvode.

- Svako ko je radio u trgovini zna koliko je rok, a ovaj rok je verovatno greška u označavanju roka ništa strašno. Za 13 godina rada u trgovini ovo sam video milion puta čak i mušterije uzimaju ovakve jel ljudi vide da je greška tako da ja ovde ne vidim šta je sporno - napisao je jedan korisnik.

Bilo je i onih koji navode da ne vide broj "31", već "01".

- Rok je 01.02.2026 što i obično biva na ovom hlebu - napisala je jedna korisnica.