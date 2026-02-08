Srbija na udaru još jedne sms prevare! Od vas traže da uradite samo jednu stvar, Marija iz Smedereva nasela pa objasnila kroz šta je prošla
Marija iz Smedereva, koja je za dlaku izbegla da postane žrtva nove internet prevare koja se poslednjih dana širi društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje, objasnila je kako je došlo do ovoga.
Kako je ispričala za Telegraf, dobila je poruku za koju je u prvi mah poverovala da ju je poslala njena bliska drugarica.
- Stigla mi je poruka da joj je hitno potreban novac, tačno 115.000 dinara, uz obećanje da će mi sve vratiti u ponedeljak - kaže Marija.
Poruka je, kako ističe, delovala uverljivo, naročito jer je stigla u subotu, što je dodatno pojačalo osećaj hitnosti.
- Ipak, sam iznos mi je bio sumnjiv. Odmah sam je pozvala telefonom i tada sam saznala istinu - objašnjava ona.
Njena drugarica joj je rekla da poruku nije poslala ona, već da je njen nalog kompromitovan i da se radi o prevari.
- Rekla mi je da joj neprestano stižu pozivi i poruke od ljudi koji su dobili sličan zahtev za novac - dodaje Marija.
Kako se ispostavilo, sve je počelo kada je drugarica dobila poruku od komšinice sa molbom da klikne na link i glasa za neku devojku na navodnom takmičenju.
- Htela je da pomogne, kliknula je na link i u tom trenutku su prevaranti preuzeli njen nalog - objašnjava Marija.
Nakon toga, sa kompromitovanog profila počele su da se šalju poruke prijateljima i poznanicima, sa identičnim ili sličnim zahtevima za „hitnu pozajmicu“.
Takođe, nakon što je jedna od drugarica odgovorila, stigao je i ključan deo, a to je broj žiro-računa na koji bi trebalo da se uplati novac.
- Sreća pa me je pre uplate drugarica pozvala, inače ko zna kako bi sve ovo završilo, jer naravno tak račun zapravo nije moj - rekla nam je ona.
Ovakav vid prevare sve je češći, a stručnjaci upozoravaju građane da budu izuzetno oprezni.
Ako vam stigne poruka sa molbom za hitan novac, čak i ako deluje da je poslala osoba koju poznajete, nemojte reagovati odmah. Obavezno proverite pozivom ili lično. Nikako ne klikćite na sumnjive linkove i ne unosite svoje podatke.
