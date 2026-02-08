Slušaj vest

Marija iz Smedereva, koja je za dlaku izbegla da postane žrtva nove internet prevare koja se poslednjih dana širi društvenim mrežama i aplikacijama za dopisivanje, objasnila je kako je došlo do ovoga.

Kako je ispričala za Telegraf, dobila je poruku za koju je u prvi mah poverovala da ju je poslala njena bliska drugarica.

- Stigla mi je poruka da joj je hitno potreban novac, tačno 115.000 dinara, uz obećanje da će mi sve vratiti u ponedeljak - kaže Marija.

Poruka je, kako ističe, delovala uverljivo, naročito jer je stigla u subotu, što je dodatno pojačalo osećaj hitnosti.

- Ipak, sam iznos mi je bio sumnjiv. Odmah sam je pozvala telefonom i tada sam saznala istinu - objašnjava ona.

Njena drugarica joj je rekla da poruku nije poslala ona, već da je njen nalog kompromitovan i da se radi o prevari.

- Rekla mi je da joj neprestano stižu pozivi i poruke od ljudi koji su dobili sličan zahtev za novac - dodaje Marija.

Kako se ispostavilo, sve je počelo kada je drugarica dobila poruku od komšinice sa molbom da klikne na link i glasa za neku devojku na navodnom takmičenju.

- Htela je da pomogne, kliknula je na link i u tom trenutku su prevaranti preuzeli njen nalog - objašnjava Marija.

Nakon toga, sa kompromitovanog profila počele su da se šalju poruke prijateljima i poznanicima, sa identičnim ili sličnim zahtevima za „hitnu pozajmicu“.

Takođe, nakon što je jedna od drugarica odgovorila, stigao je i ključan deo, a to je broj žiro-računa na koji bi trebalo da se uplati novac.

- Sreća pa me je pre uplate drugarica pozvala, inače ko zna kako bi sve ovo završilo, jer naravno tak račun zapravo nije moj - rekla nam je ona.

Ovakav vid prevare sve je češći, a stručnjaci upozoravaju građane da budu izuzetno oprezni.

Ako vam stigne poruka sa molbom za hitan novac, čak i ako deluje da je poslala osoba koju poznajete, nemojte reagovati odmah. Obavezno proverite pozivom ili lično. Nikako ne klikćite na sumnjive linkove i ne unosite svoje podatke.