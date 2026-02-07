Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je apelovao na vozače da, zbog moguće magle, voze sporije i na većem odstojanju na putevima pored reka i u kotlinama.

AMSS je u saopštenju ukazao i da će, zbog povremene kiše u nižim predelima, i provejavanja snega u višim, kolovozi biti mokri.

Dodaje se da na graničnim prelazima Srbije sva vozila prolaze bez zadržavanja.