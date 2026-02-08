Slušaj vest

Kraj 1914. godine nije doneo samo pobede i herojske priče sa fronta. U poverljivim izveštajima Vrhovne komande stajale su rečenice koje su retko dospevale u javnost. Vojvoda Radomir Putnik upozorio je prestolonaslednika Aleksandra:

„Moralno stanje naših trupa jako je pokolebano.“

U pojedinim jedinicama zavladali su strah i beznađe. Dešavalo se da se čitave čete predaju neprijatelju, a bilo je i trenutaka kada su vojnici, očajni i iscrpljeni, potezali oružje na sopstvene oficire. Rat je pokazivao i svoje najmračnije lice.

Istovremeno, oko tri hiljade dezertera sklonilo se u Bugarsku, tražeći garancije da po povratku neće biti pogubljeni. Vrhovna komanda odgovorila je oštro – naređeno je da se onima koji se predaju oduzme imanje, a njihove porodice raseljavaju, kako bi se sprečilo dalje osipanje vojske.

- Koliko je kriza morala bila duboka u srpskoj vojsci 1914?

- Zašto su vojnici dizali ruku na starešine?

- I kakve su kazne čekale one koji su napuštali front?

